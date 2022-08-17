FinEx бумаги не жалко

Крупнейший в России провайдер иностранных ETF FinEx хочет обратиться к Минфину Бельгии и ЦБ РФ для получения разрешения на выкуп акций своих фондов у российских держателей. С начала спецоперации на Украине фонды заблокированы на счете НРД в Euroclear. Такую возможность изучают и российские управляющие компании, у которых остаются заблокированы многие фонды с иностранными активами. Успех во многом будет зависеть от позиции властей Бельгии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

FinEx сообщил, что намеревается обратиться в Минфин Бельгии (страна регистрации Euroclear) для получения разрешения на проведение операций с акциями фондов через заблокированную инфраструктуру Euroclear — НРД. Для этого компания намерена получить заключение от регулятора о том, что совершение таких сделок не нарушает санкционные ограничения. В случае положительного решения FinEx сможет выкупать акции своих ETF у российских инвесторов, не находящихся под санкциями, на счета в иностранном брокере.

FinEx — крупнейший провайдер иностранных ETF (Exchange Trading Fund) на российском рынке. По данным Московской биржи, в конце 2021 года на площадке обращалось 22 ETF компании с суммарной стоимостью чистых активов 98,76 млрд руб.— это 98,5% всех фондов данного типа на бирже. На фоне блокировки счета НРД в Euroclear все фонды были заморожены. К настоящему времени компания возобновила расчет СЧА по 21 из 22 оставшихся ETF с суммарными активами $1 млрд (60,5 млрд руб.), но операции с ними невозможны из-за блокировки Euroclear.

В сообщении FinEx отмечается, что вероятность положительного решения выросла после того, как Еврокомиссия опубликовала разъяснения о деятельности европейских центральных депозитариев в условиях санкций ЕС. В соответствии с ними расчеты с НРД возможны, если он не будет зарабатывать на таких операциях, а также если операции будут согласованы с национальными регуляторами. «Сроки подачи ходатайства пока не могут быть раскрыты»,— отметил гендиректор «ИТФ Консалтинг» (входит в группу компаний FinEx) Владимир Крейндель.

Другие участники рынка уже предпринимали попытки разблокировки клиентских активов. На прошлой неделе банк «Тинькофф» объявил о выкупе заблокированных бумаг в биржевом фонде «Тинькофф Вечный портфель USD» на 500 млн руб., на полученные деньги фонд приобрел аналогичные бумаги с хранением в Euroclear и Clearstream. Этот шаг позволил разблокировать операции с паями фонда, но банк остался с заблокированными в НРД ценными бумагами.

Схема, предложенная FinEx, в случае успеха позволит не только разблокировать средства инвесторов, но и реализовать заблокированные в фондах активы без их ликвидации.

Но ее реализация сильно зависит от позиции Минфина Бельгии. «Такое прецедентное решение будет иметь серьезное политическое влияние на Euroclear. Уверен, что ни один чиновник не возьмет на себя такую ответственность»,— отметил собеседник в российском брокере. Старший юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Марат Самарский более оптимистичен. Он надеется, что Бельгия «может продуктивно разрешить сложившуюся ситуацию».

Изучением подобных схем занимаются и российские управляющие компании, у которых активы ПИФов застряли в Euroclear. Но, отмечает глава направления по взаимодействию с госорганами «Альфа-Капитала» Николай Швайковский, процедура получения разрешений не будет быстрой: «в России не так уж много квалифицированным юристов, имеющих опыт работы с темой санкций».

Отдельным и очень непростым вопросом как для FinEx, так и для российских профучастников будет анализ клиентской базы и выделение санкционных клиентов, подчеркивает господин Швайковский. «Вопрос в получении подобных разрешений скорее творческий, нежели процессуальный, и сильно зависит от множества причин: кто является пайщиками фонда, кто владелец управляющей компании и так далее»,— полагает управляющий директор инвестиционного департамента UFG Wealth Management Сергей Беляев.

Дополнительным риском для FinEx выглядит получение от ЦБ (там не ответили на запрос “Ъ”) разрешения на проведение внебиржевых сделок, так как компания зарегистрирована в «недружественном» государстве и такие операции запрещены.

«Возникает дилемма: по закону в России никто не может исполнять санкции, наложенные западными странами, соответственно, любые процедуры, которые делят людей на хороших и санкционных, незаконны»,— отмечает главный аналитик УК «Ингосстрах — Инвестиции» Виктор Тунев. В FinEx намерены на втором этапе получить от ЦБ РФ разрешение на проведение внебиржевых операций нерезидента из «недружественного» государства с российскими инвесторами.

Виталий Гайдаев, Ксения Куликова