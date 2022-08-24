Компенсации за взрыв стали ближе

Как стало известно “Ъ”, адвокаты родственников россиян, погибших почти семь лет назад в результате взрыва над Синаем лайнера А321 компании «Когалымавиа», побывали в Каире на первом туре переговоров с египетскими властями о возможности выплаты компенсаций. Ожидается, что обсуждение продолжится в ближайшее время. Причем корректировка предложенных и требуемых сумм возможных выплат, размеры которых пока не сообщаются, проходит на фоне продолжающихся в судах столицы Египта процессов, на которых рассматриваются иски родственников жертв трагедии, поданные как к высшим чиновникам страны, так и к перевозчику и страховщику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Родственники погибших в авиакатастрофе А321, видимо, все же смогут получить компенсации от египетских властей

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ Родственники погибших в авиакатастрофе А321, видимо, все же смогут получить компенсации от египетских властей

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

По данным источников “Ъ”, на первый раунд переговоров в Каир были приглашены как египетские, так и российские адвокаты, представляющие интересы родственников жертв трагедии, произошедшей в небе над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года. Напомним, что в результате катастрофы, ставшей крупнейшей в истории России и признанной отечественными правоохранительными органами террористическим актом, погибли все находившиеся на борту 214 пассажиров и семь членов экипажа. Между тем египетские власти не только не признавали происшедшее актом терроризма, но даже утверждали, что нет доказательств того, что на борту находились россияне. На родине близкие погибших получили в среднем от авиакомпании и местных властей в общей сложности примерно по 3 млн руб. компенсаций. 30 семей, как сообщал “Ъ”, не согласились с такими суммами и подали в суды Каира иски к членам правительства, усматривая в их действиях проявление преступной халатности. По мнению представителей истцов, именно министры не проявили достаточной бдительности и не проследили за соблюдением требований авиационной безопасности, что позволило террористам пронести на борт самодельную бомбу при подготовке к вылету лайнера из аэропорта Шарм-эш-Шейха.

Вторая группа исков, к которым присоединились еще несколько десятков семей погибших, была подана к компании-перевозчику и «Ингосстраху» как страховщику. Напомним, отрицание факта теракта и несоблюдение норм безопасности властями Египта стало причиной отказа Россией от полетов в эту страну на популярные у туристов курорты. Авиасообщение было недавно возобновлено.

В конце концов представители Египта решились на переговоры с представителями родственников погибших. Отметим, что в исковых заявлениях каждая из семей требовала по $3 млн. При этом представители истцов готовы согласиться на меньшую компенсацию в рамках мирового соглашения. Как говорят источники “Ъ”, в ближайшее время, скорее всего, пройдет обсуждение сумм, которые могли бы устроить обе стороны: пока, по некоторым данным, с египетской стороны поступили весьма скромные предложения (конкретные цифры пока не называются). Как ожидается, к обсуждению подключатся и представители туриндустрии Египта, которые заинтересованы в привлечении дополнительного потока туристов.

Российский адвокат родственников жертв синайской трагедии Михаил Загайнов от комментариев о ходе переговоров в Египте категорически отказался, сославшись на конфиденциальность и обязательства перед доверителями. Правда, представители потерпевших напомнили, что ранее уже имелись прецеденты получения подобных компенсаций, в том числе и от правительства Египта. Сейчас они работают с коллегами из известной американской юридической компании, а также египетскими юристами, которые имеют большой опыт ведения дел об авиакатастрофах.

При этом Михаил Загайнов и его коллега юрист Давид Кухалашвили отметили, что в судах Каира продолжаются слушания по искам к правительству Египта в лице бывших премьер-министра Египта и трех министров, а также к «Ингосстраху» и уже обанкротившейся «Когалымавиа». Они напомнили, что изначально претензии были отклонены, но сейчас они или обжалуются в апелляционной инстанции, или рассматриваются заново. Стоит отметить, что, как сообщал “Ъ”, как египетский суд, так и российский ответчик в лице страховой компании заняли схожие позиции, ставя под сомнение само нахождение россиян на борту взорванного А321. Как пояснил господин Кухалашвили, юристов особенно удивило поведение представителей страховой компании, когда они еще в суде первой инстанции начали оспаривать факт нахождения погибших на борту и их родственные отношения с истцами. «Нами были предоставлены в суд все необходимые документы, подтверждающие нахождение погибших россиян на борту и их родственные отношения с истцами, но представители "Ингосстраха" в суде повели себя, мягко говоря, странно, оспаривая эти факты, хотя страховщики прекрасно знают, кто был на борту, и состав семьи каждого пассажира, так как они в самом начале уже платили каждой семье страховые выплаты по 2 млн руб., предусмотренные Воздушным кодексом РФ»,— отметили юристы. По их словам, в суде представители истцов заявили ходатайство о вызове «Когалымавиа» в качестве свидетеля, а не как ответчика, что допускается египетским законодательством. И, как говорят адвокаты, суд согласился, несмотря на возражения юристов «Ингосстраха». «Мы сейчас ждем следующего заседания и уверены, что представители "Когалымавиа" под присягой скажут суду правду и подтвердят все те факты, которые оспаривали адвокаты страховщиков, а после этого мы сможем в суде переломить ситуацию в нашу пользу»,— резюмировал Михаил Загайнов.

Сергей Сергеев