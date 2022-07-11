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Коммерсантъ FM
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Чиновникам обновят офис

Правительство форсирует переход на российское ПО

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры разработать механизм оценки перехода госсектора на отечественное офисное программное обеспечение (ПО), включая мессенджеры и средства видео-конференц-связи. Вопрос в том, что ведомства, в первую очередь региональные, не спешат переходить на отечественные решения и по-прежнему используют иностранный софт, считают участники рынка. Но проблема может быть не в действиях самих чиновников, а в нехватке бюджета на российские аналоги. Поэтому кроме мер принуждения, например через включение импортозамещения в KPI, может потребоваться дополнительное финансирование.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом вице-премьера Дмитрия Чернышенко от 29 июня, в котором чиновник поручает Минцифры разработать методику сбора данных и расчет показателя импортозамещения офисного ПО для ведомств. Документ опубликовал Telegram-канал «Майский указ». Минцифры должно разработать методику до 15 августа, а ведомства — с ее помощью доложить о переходе на российский офисный софт до середины сентября. После этого отчитываться придется ежемесячно.

Также Минцифры предписано подготовить методику оценки эффективности мер поддержки IT-отрасли и предоставлять ежемесячные доклады об этом, а ведомствам — создать центры компетенций по разработке и продвижению типового отраслевого софта и наладить взаимодействие с министерством.

В аппарате вице-премьера “Ъ” подтвердили, что такие поручения даны. Там пояснили, что пакет офисного ПО включает все приложения, необходимые для организации работы сотрудников ведомств и организаций, включая мессенджер, систему документооборота, приложение для проведения онлайн видеоконференций и т. д.

По словам председателя совета директоров «Базальт СПО» (разрабатывает операционную систему на базе Linux) Алексея Смирнова, поручение касается не только офисных приложений, но и остального софта, в том числе антивируса, операционной системы, прикладного ПО и т. д. Эксперт полагает, что механизм разрабатывается для включения в KPI чиновников: «У каждого руководителя есть параметры, по которым оценивается его работа, теперь к ним добавят импортозамещение софта».

Власти решили заняться проблемой снижения темпов импортозамещения ПО в госсекторе еще в 2021 году. Тогда участники рынка жаловались, что ведомства заявляют в тендерах требования, которым отвечает только иностранный софт (см. “Ъ” от 12 апреля 2021 года). Однако после начала военных действий на Украине многие иностранные компании приостановили продажу своей продукции в России, в том числе и разработчики ПО. Это как серьезно подтолкнуло само по себе импортозамещение, так и привело к усилению мер по его реализации.

Источник “Ъ” на российском IT-рынке утверждает, что многим региональным ведомствам просто не хватает бюджета для перехода на российский офисный пакет, поэтому они до сих пор используют решения Microsoft, в том числе и после отказа американского вендора от продления лицензий и поддержки Windows. Собеседник “Ъ” отмечает, что за последние два месяца правительство разослало в органы федеральной и региональной власти целый ряд документов, направленных на формирование дополнительных показателей оценки уровня поддержки IT-отрасли. В планах, по его словам, финансовая поддержка доработки и внедрения отечественного ПО во всех сегментах экономики: «Этот пряник будет сочетается с "кнутом" в виде ежемесячных отчетов по показателям замещения».

Сейчас около 80% государственных организаций уже находятся в процессе перехода на отечественный софт, но до сих пор нет ни одного ведомства или региона, которые осуществили бы комплексное внедрение российского ПО, говорит директор по работе с госсектором «МойОфис» Екатерина Бурчина. По ее мнению, причиной медленного перехода на российские решения стало отсутствие целевого финансирования и «технологическая незрелость отдельных государственных ведомств», которые не до конца понимают, как интегрировать отечественное ПО в свою систему работы.

Тимофей Корнев, Анастасия Гаврилюк

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