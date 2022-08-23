2,65 триллиона рублей составлял на 1 августа объем госдолга субъектов РФ, свидетельствуют данные Минфина. Годом ранее, на 1 августа 2021 года, долг регионов был равен 2,51 трлн руб. Таким образом, за год он вырос на 140 млрд руб. Разбивка регионального долга по видам обязательств на 1 августа такова: на государственные ценные бумаги субъектов РФ приходится 755 млрд руб., на банковские кредиты — 47 млрд руб., на бюджетные кредиты центра — 1,805 трлн руб. Также в составе долга субъектов — госгарантии на 23 млрд руб. и «иные долговые обязательства» на 80 млн руб. Объем долга муниципальных образований, по данным Минфина, на 1 августа 2022 года составлял еще 360 млрд руб.