Нефть дала трещину

Основной маршрут экспорта казахстанской нефти, нефтепровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), в четвертый раз за год сталкивается с ограничениями отгрузки из-за технических проблем на терминале в Новороссийске. На этот раз работа двух из трех выносных причальных устройств остановлена из-за обнаруженных повреждений. По данным “Ъ”, с учетом необходимых процедур по выбору подрядчика и скорого начала сезона штормов работа по восстановлению может затянуться до весны. В таком случае поставки казахстанской нефти на мировой рынок по КТК могут упасть на 15 млн тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Очередная поломка на терминале КТК в Новороссийске может надолго сократить отгрузки казахстанской нефти на мировой рынок

Фото: КТК Очередная поломка на терминале КТК в Новороссийске может надолго сократить отгрузки казахстанской нефти на мировой рынок

Фото: КТК

Российский оператор КТК 22 августа сообщил о выводе из эксплуатации двух выносных причальных устройства (ВПУ) на терминале в Новороссийске. В ходе планового технического обслуживания водолазы нашли трещины в узлах крепления подводных рукавов к танкам плавучести (поддерживают в нужном положении подводные рукава шлангов, через которые идет отгрузка нефти). Также на танке ВПУ-2 зафиксировано смещение шарнирного соединения в месте образования трещины.

В КТК пояснили, что обратились к производителю ВПУ — Imodco (входит в голландскую SBM Offshore) и в классификационное общество ABS за консультациями и организации рекомендовали приостановить эксплуатацию оборудования до замены танков плавучести. Классификационное общество ABS предположило, что причиной повреждений могли стать исключительные сложные гидрометеоусловия в зимний период 2021/22 года, сообщили в КТК. В компании подчеркивают, что угрозы экологии нет.

КТК — основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, план прокачки на этот год составляет 67 млн тонн. Основную часть объемов поставляет оператор гигантского месторождения Тенгиз «Тенгизшевройл», где крупнейшей долей владеет американская Chevron. Акционерами самого КТК являются Россия (31%), Казахстан (20,75%), Chevron (15%), LUKARCO B.V. (12,5%), Mobil Caspian Pipeline Company и Rosneft-Shell Caspian Ventures (по 7,5%), BG Overseas Holding и Eni International (по 2%), а также Oryx Caspian Pipeline LLC (1,75%).

Это уже четвертый инцидент в Новороссийске с начала года, который привел к снижению отгрузки по КТК. В марте шторм повредил отгрузочные шланги, в мае около подводного нефтепровода велось разминирование снарядов времен ВОВ, а в июле прекратить работу консорциума на 30 дней потребовал Приморский районный суд Новороссийска из-за экологических нарушений.

Сейчас поставки через одно ВПУ позволят выполнять заявки грузоотправителей в сниженных объемах, сообщили в КТК, отказавшись от более подробных комментариев. Также в компании не комментируют сроки ремонта. Там пояснили, что замена танков будет производиться из имеющихся в резерве, а для выполнения этой операции нужен предквалификационный отбор организаций.

Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, говорит, что ремонт с учетом политической ситуации, скорее всего, затянется до весны: даже если компания успеет к октябрю выбрать подрядчика и подписать с ним контракт, начнется сезон штормов, во время которого проводить работы будет невозможно.

В результате, по оценке собеседника “Ъ”, поставки по КТК могут снизиться как минимум на 50%, до 28–30 млн тонн в годовом исчислении. Такие расчеты подтверждает эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. Он отмечает, что в нормальном режиме, как правило, работают два ВПУ, а третий подключается при необходимости. Поэтому с учетом планов по прокачке на 2022 год до 67 млн тонн остановка двух ВПУ грозит снижением примерно до 30 млн тонн в годовом исчислении. Следовательно, если ремонт затянется на полгода, до марта отгрузка составит 15 млн тонн.

По мнению Игоря Юшкова, наибольшие потери понесут иностранные компании, которые сдают нефть в КТК в составе консорциума, прежде всего Chevron. Российские компании, которые поставляют нефть в КТК с месторождений Каспия, вынуждены будут искать альтернативные маршруты поставок. Нефть КТК сейчас торгуется с премией к Urals и, кроме того, на нее не распространяются введенные ЕС санкционные ограничения.

Казахстан может минимизировать потери из-за снижения прокачки по КТК за счет перенаправления нефти в российскую систему и ее экспорта через порты Балтики.

Свободные мощности по перенаправлению казахстанской нефти в систему «Транснефти» составляют около 20 млн тонн в год. Альтернативный маршрут предполагает доставку казахстанской нефти танкерами через Каспий в Азербайджан, а затем ее экспорт по нефтепроводу Баку—Тбилиси—Джейхан. Однако свободные мощности на этом направлении не превышают 5 млн тонн в год. При этом любые альтернативные маршруты будут дороже, чем прокачка по КТК. Игорь Юшков полагает, что если ремонт удастся завершить в течение сентября, то искать новые маршруты экспорта Казахстану не будет смысла.

Летом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству изучить альтернативные маршруты экспорта нефти в обход России. Позднее в Нур-Султане заявили, что эта мера не направлена против Москвы, а 12 августа министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков сказал, что «Казмунайгаз» не планирует подписывать контракт с Азербайджаном по транспортировке нефти. Тем не менее 16 августа глава «Казмунайгаза» Магзум Мирзагалиев приехал в Баку, где встретился с главой азербайджанской госкомпании Socar Ровшаном Наджафом и обсудил «взаимодействие между компаниями в сфере развития транскаспийской инфраструктуры».

Ольга Мордюшенко