Меню не надо

Весенний всплеск посещаемости ресторанов Москвы под конец лета сменился спадом, который оказался самым серьезным за пять лет. К августу трафик столичных заведений стал ниже прошлогоднего на 11%. Причина в том, что еда дорожает, а граждане, наоборот, все активнее экономят. Кроме того, часть посетителей рестораны потеряли из-за бегства иностранного бизнеса из РФ, а части не досчитались из-за отсутствия туристов. В этом году рестораторы не ожидают восстановления потока гостей.

Посещаемость ресторанов Москвы этим летом оказалась хуже прошлогодней. По данным Focus Technologies, в августе трафик заведений был на 11% ниже, чем годом ранее. В июне и июле показатель рос на 43% и 37% соответственно, но в 2021 году в эти месяцы работали только летние веранды и действовал запрет на посещение ресторанов без QR-кодов из-за пандемии COVID-19.

В мае Focus Technologies отмечала всплеск посещаемости ресторанов, но затем тенденция сменилась противоположной. Управляющий одного из крупнейших гастрономических рынков Москвы заявил “Ъ”, что «такого провального августа по количеству гостей не было более пяти лет».

Помимо сезонного фактора на посещаемость заведений повлияла и сберегательная модель поведения, когда люди по возможности отказываются от товаров и услуг, не относящихся к категории «первой необходимости», говорит руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. К тому же цены в ресторанах выросли на фоне общей инфляции, напоминает совладелец сети гастробаров «Раковая» Евгений Ничипурук. По данным Focus Technologies, в августе средний чек в кафе и ресторанах Москвы увеличился на 9% год к году.

Наиболее серьезно пострадали заведения, расположенные в торговых центрах Москвы. Так, в ресторанах «Мясо & Рыба» в «Vegas Кунцево» и «Мега Теплый Стан» просадка по посещаемости стала серьезной, говорит основатель сети Сергей Миронов. По его словам, сказалось закрытие ряда магазинов международных брендов, а управляющие торговыми центрами «ничего пока не сделали для восстановления трафика».

В сети Gagawa посещаемость в первые два месяца лета снизилась на 4–7%, отмечает гендиректор сети Ленар Кутлин. По его словам, показатель мог упасть и сильнее, но из-за временного закрытия иностранных операторов общепита некоторым локальным заведениям удалось увеличить поток гостей. В августе 2022 года Mall Index (отражает изменение количества посетителей на 1 тыс. торговых площадей) в столичных торговых центрах оказался на 11% ниже, чем годом ранее.

Заведения, расположенные в объектах стрит-ритейла, также оказались зависимы от иностранного бизнеса. Так, в летние месяцы трафик сети «Раковая» оказался на 15–20% ниже ожидаемого, в частности, из-за отъезда части международных компаний из бизнес-центров столицы, говорит Евгений Ничипурук. Кроме того, добавляет он, часть посетителей переехали в другие страны. На этом фоне в ресторанах и кафе в деловых зонах Москвы в марте—июне количество заказов сокращалось на 11% год к году.

Управляющий сетью «Моремания» Артем Ломизе говорит, что на фоне снятия ограничений в связи с COVID-19 участники ресторанного рынка Москвы ожидали этим летом получить дополнительный приток гостей за счет туристов. Но этого не произошло, более того — в этом году больше москвичей уехали в отпуск, что также повлияло на посещаемость ресторанов, добавляет он. По данным погранслужбы ФСБ России, в первой половине 2022 года россияне совершили 8,5 млн поездок за рубеж, что на 20% больше, чем годом ранее. Число поездок в Турцию — на самое востребованное отпускное направление — в январе—июле выросло на 41,36%, до 2,2 млн год к году, сообщала Ассоциация туроператоров России.

Ленар Кутлин считает, что увеличения трафика ресторанов вряд ли стоит ждать в этом году, так как он связан с восстановлением покупательского спроса, «о чем сейчас говорить преждевременно». А гендиректор RestCon Елена Перепелица ожидает, что положение рестораторов будет продолжать ухудшаться.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова