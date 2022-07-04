Бизнес-ланчи остались несъеденными

Уход международных компаний с российского рынка и релокация части сотрудников за границу после начала военных действий РФ на Украине отрицательно сказались на точках общепита в деловых кластерах Москвы. С мая по июнь трафик во многих кафе и ресторанах там упал втрое. Чтобы вернуть гостей, рестораторы пытаются снижать цены или хотя бы удержать их на прежнем уровне, заменяя, например, импортную продукцию российской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Количество заказов в ресторанах и кафе в деловых зонах Москвы в марте—июне 2022 года сократилось на 11% год к году, в то время как в заведениях по всей столице трафик снизился не так драматично — всего на 3%, подсчитали в Focus Technologies. В Tinkoff Data также сообщили о падении количества покупок в заведениях общепита в «Москва-Сити», бизнес-центрах на Ленинградском проспекте, у Белорусского вокзала и в деловом кластере «Красная роза» на 10% год к году. Товарооборот таких заведений снизился на 6%, нивелировав падение выручки ростом среднего чека на 12%, уточнили в Focus Technologies.

Еще в начале года динамика посещаемости ресторанов и кафе в деловых районах была положительной. По данным Focus Technologies, в январе—феврале 2022 года количество заказов в таких заведениях было на 8% больше год к году.

В начале года большинство коронавирусных ограничений было снято, сотрудники выходили на работу в офисы, ресторанный рынок Москвы рос примерно на 15% год к году, отмечает владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. Но сейчас, подтверждает господин Миронов, несмотря на общее восстановление трафика отрасли, посещаемость заведений в деловых кластерах столицы, особенно там, где офисы арендовали преимущественно международные компании, упала в три раза.

Тенденцию подтверждает основатель сети гастробаров «Раковая» Евгений Ничипирук: «Трафик в заведениях у бизнес-центров ощутимо снизился, особенно в ресторане возле станции метро "Маяковская", где мы потеряли 15–20% гостей». В ГК «Шоколадница», сетях Gagawa и «Рыбная мануфактура №1» падения посещаемости не заметили.

Пока объем свободных площадей на офисном рынке с конца года изменился не слишком существенно. По данным Nikoliers, вакантность объектов выросла с 7,6% до 7,7%. Но, подчеркивает директор департамента офисной недвижимости Nikoliers Карина Анаевская, только за последние месяцы рынок пополнился предложениями о субаренде на 90 тыс. кв. м. В Commonwealth Partnership ожидают, что к концу 2022 года доля свободных офисных помещений в столице может вырасти до 13%.

Помимо потери посетителей из числа сотрудников международных компаний трафик мог снизиться из-за снижения уровня доходов населения при значительном росте цен на блюда, считает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.

«Мы еще весной ожидали, что посещаемость будет снижаться, поэтому с марта стали делать скидку на часть блюд для посетителей в обеденное время»,— отмечает директор по маркетингу «Рыбной мануфактуры №1» Мария Лошкова. Цены на продукты для рестораторов по-прежнему высокие, что не дает снижать стоимость блюд для посетителей, уточняет Евгений Ничипирук. Но в качестве антикризисной меры в «Раковой» ввели в меню сеты из блюд и напитков по выгодным ценам, говорит он. Удержать цены также помогает переход на российские продукты взамен импортных, добавляет Сергей Миронов.

Совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров отмечает, что тенденция к снижению трафика в заведениях в центре Москвы, где преимущественно и сосредоточены офисные здания, началась еще в 2019 году. По его словам, точки общепита в спальных районах стали более качественными и поэтому у москвичей отпадала необходимость ездить в центр за развлечениями.

Дарья Андрианова