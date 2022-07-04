Бизнес-ланчи остались несъеденными

Уход международных компаний с российского рынка и релокация части сотрудников за границу после начала военных действий РФ на Украине отрицательно сказались на точках общепита в деловых кластерах Москвы. С мая по июнь трафик во многих кафе и ресторанах там упал втрое. Чтобы вернуть гостей, рестораторы пытаются снижать цены или хотя бы удержать их на прежнем уровне, заменяя, например, импортную продукцию российской.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Количество заказов в ресторанах и кафе в деловых зонах Москвы в марте—июне 2022 года сократилось на 11% год к году, в то время как в заведениях по всей столице трафик снизился не так драматично — всего на 3%, подсчитали в Focus Technologies. В Tinkoff Data также сообщили о падении количества покупок в заведениях общепита в «Москва-Сити», бизнес-центрах на Ленинградском проспекте, у Белорусского вокзала и в деловом кластере «Красная роза» на 10% год к году. Товарооборот таких заведений снизился на 6%, нивелировав падение выручки ростом среднего чека на 12%, уточнили в Focus Technologies.
Еще в начале года динамика посещаемости ресторанов и кафе в деловых районах была положительной. По данным Focus Technologies, в январе—феврале 2022 года количество заказов в таких заведениях было на 8% больше год к году.
В начале года большинство коронавирусных ограничений было снято, сотрудники выходили на работу в офисы, ресторанный рынок Москвы рос примерно на 15% год к году, отмечает владелец сети «Мясо & Рыба» Сергей Миронов. Но сейчас, подтверждает господин Миронов, несмотря на общее восстановление трафика отрасли, посещаемость заведений в деловых кластерах столицы, особенно там, где офисы арендовали преимущественно международные компании, упала в три раза.
Тенденцию подтверждает основатель сети гастробаров «Раковая» Евгений Ничипирук: «Трафик в заведениях у бизнес-центров ощутимо снизился, особенно в ресторане возле станции метро "Маяковская", где мы потеряли 15–20% гостей». В ГК «Шоколадница», сетях Gagawa и «Рыбная мануфактура №1» падения посещаемости не заметили.
Пока объем свободных площадей на офисном рынке с конца года изменился не слишком существенно. По данным Nikoliers, вакантность объектов выросла с 7,6% до 7,7%. Но, подчеркивает директор департамента офисной недвижимости Nikoliers Карина Анаевская, только за последние месяцы рынок пополнился предложениями о субаренде на 90 тыс. кв. м. В Commonwealth Partnership ожидают, что к концу 2022 года доля свободных офисных помещений в столице может вырасти до 13%.
Помимо потери посетителей из числа сотрудников международных компаний трафик мог снизиться из-за снижения уровня доходов населения при значительном росте цен на блюда, считает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев.
«Мы еще весной ожидали, что посещаемость будет снижаться, поэтому с марта стали делать скидку на часть блюд для посетителей в обеденное время»,— отмечает директор по маркетингу «Рыбной мануфактуры №1» Мария Лошкова. Цены на продукты для рестораторов по-прежнему высокие, что не дает снижать стоимость блюд для посетителей, уточняет Евгений Ничипирук. Но в качестве антикризисной меры в «Раковой» ввели в меню сеты из блюд и напитков по выгодным ценам, говорит он. Удержать цены также помогает переход на российские продукты взамен импортных, добавляет Сергей Миронов.
Совладелец сети «Теремок» Михаил Гончаров отмечает, что тенденция к снижению трафика в заведениях в центре Москвы, где преимущественно и сосредоточены офисные здания, началась еще в 2019 году. По его словам, точки общепита в спальных районах стали более качественными и поэтому у москвичей отпадала необходимость ездить в центр за развлечениями.