49 миллиардов рублей составил прирост средств на эскроу-счетах в июле, следует из данных ЦБ. По сравнению с июнем показатель вырос на 1,3% — постепенное увеличение объясняется ростом ввода жилья, строившегося с применением проектного финансирования, и увеличением «раскрытия» счетов. Однако показатель пока остается низким — например, в июле 2021 года речь шла о 179 млрд руб. Рекордное снижение прироста средств на эскроу-счетах (в мае — 38 млрд руб.) связано с низким спросом на жилье, что и привело к сокращению во втором квартале объемов проектного финансирования застройщиков — прирост лимитов сократился на треть по сравнению с первым кварталом, до 936 млрд руб., но с июня начал восстанавливаться.