Работа на иностранную компанию уже признана нестабильной

Россияне стали считать работу в иностранных компаниях более нестабильной, чем в российских,— к такому выводу пришли аналитики рекрутинговой компании Get experts по итогам исследования среди более чем 1 тыс. сотрудников российских компаний и представительств иностранных фирм в РФ. Нестабильность трудоустройства в российском представительстве зарубежной фирмы заняла первое место среди недостатков такой работы, которые назвали россияне (50% опрошенных, возможны множественные ответы). На втором месте среди минусов оказались небольшие карьерные перспективы или их отсутствие (27,5%), на третьем — высокий уровень бюрократии (20%).

Впрочем, почти треть опрошенных (27,5%) видят в работе на иностранном предприятии только преимущества. В рейтинге достоинств лидируют возможность работать с известным международным брендом (73,3%), привлекательный соцпакет (65,1%) и корпоративная культура (63,1%). Респонденты отметили такие плюсы, как возможность перенимать опыт иностранных коллег (59,6%), более масштабные задачи и проекты (52,7%), более высокая зарплата (52,1%), наличие четкой системы развития (41,1%), возможности получить опыт для карьеры (40%) и стажировки и работы за рубежом (33%).

Привлекательность работы на российского работодателя определяется иначе. На первом месте — стабильность трудоустройства, далее — отсутствие необходимости знания иностранного языка (27,8%), большая самостоятельность в решениях (24,1%). Среди недостатков названы невысокие зарплаты (36,6%) и высокий уровень бюрократии (33%), неструктурированность функций и отделов (30%), невозможность карьерного роста и повышения зарплаты (28,1%), «обезличивание» работников (26,8%). Как отмечает гендиректор Get experts Ольга Шамбер, за полгода у многих соискателей и сотрудников произошла некоторая переоценка ценностей — и запросов на работу в российских компаниях стало больше. Как говорит партнер Kontakt InterSearch Russia Анастасия Стасева, схожий процесс можно наблюдать и в найме топ-менеджеров — однако для многих выбор в пользу российского предприятия является вынужденным из-за ухода иностранных компаний из РФ.

Анастасия Мануйлова