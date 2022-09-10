Сегодня исполняется 65 лет заместителю полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Мурату Зязикову

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Мурат Зязиков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Костромской области Сергей Ситников:

— Уважаемый Мурат Магометович! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Знаю Вас как мудрого политика, настойчивого и целеустремленного человека. Вы многое сделали для процветания ингушского народа и укрепления межнациональных отношений кавказских республик. И сегодня Ваш профессиональный подход в решении задач, всестороннее знание нужд и забот людей вызывают высокое уважение. От всей души желаю долгих лет жизни и добрых свершений. Пусть с Вами всегда будет поддержка коллег и друзей. Добра и благополучия Вам и Вашим близким.

Сегодня исполняется 52 года председателю совета директоров АО «Русская медная компания» Игорю Алтушкину

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Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Игорь Алтушкин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин:

— Уважаемый Игорь Алексеевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Созданная Вами Русская медная компания является флагманом металлургической отрасли, образом предприятия мирового уровня, где постоянно внедряются все более совершенные технологии, уделяется внимание экологической безопасности и охране труда. С Вашим именем связано динамичное развитие горно-металлургического комплекса Урала, укрепление промышленной мощи России. Вы вносите значительный вклад в налаживание диалога бизнеса и власти в интересах общества, показываете пример ответственного ведения бизнеса, поддерживаете масштабные социальные, благотворительные и спортивные проекты. Желаю Вам дальнейших успехов в профессиональной и общественной деятельности на благо России, здоровья и благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»