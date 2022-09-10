Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Дни рождения

Сегодня исполняется 65 лет заместителю полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе Мурату Зязикову

Мурат Зязиков

Мурат Зязиков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Мурат Зязиков

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Его поздравляет губернатор Костромской области Сергей Ситников:

— Уважаемый Мурат Магометович! Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Знаю Вас как мудрого политика, настойчивого и целеустремленного человека. Вы многое сделали для процветания ингушского народа и укрепления межнациональных отношений кавказских республик. И сегодня Ваш профессиональный подход в решении задач, всестороннее знание нужд и забот людей вызывают высокое уважение. От всей души желаю долгих лет жизни и добрых свершений. Пусть с Вами всегда будет поддержка коллег и друзей. Добра и благополучия Вам и Вашим близким.

Сегодня исполняется 52 года председателю совета директоров АО «Русская медная компания» Игорю Алтушкину

Игорь Алтушкин

Игорь Алтушкин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Игорь Алтушкин

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Его поздравляет президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин:

— Уважаемый Игорь Алексеевич! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Созданная Вами Русская медная компания является флагманом металлургической отрасли, образом предприятия мирового уровня, где постоянно внедряются все более совершенные технологии, уделяется внимание экологической безопасности и охране труда. С Вашим именем связано динамичное развитие горно-металлургического комплекса Урала, укрепление промышленной мощи России. Вы вносите значительный вклад в налаживание диалога бизнеса и власти в интересах общества, показываете пример ответственного ведения бизнеса, поддерживаете масштабные социальные, благотворительные и спортивные проекты. Желаю Вам дальнейших успехов в профессиональной и общественной деятельности на благо России, здоровья и благополучия!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...