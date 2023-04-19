Как оценить автомобиль для продажи в 2023 году

Плюсы и минусы покупки автомобиля с пробегом, как упростить подбор и оценку автомобиля — в материале «Ъ».

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Покупка автомобиля с пробегом — один из самых популярных способов приобрести транспортное средство. Вторичный автомобильный рынок в России развит и предлагает покупателям гораздо более доступные варианты, чем официальные дилеры. Автомобили с пробегом стали еще более актуальными после резкого повышения цен с февраля 2022 года.

Плюсы и минусы покупки автомобиля с пробегом

Плюсы

Сниженная цена по сравнению с покупкой автомобиля у официальных дилеров. Выезжая из салона, автомобиль теряет 10% своей стоимости, а покупая машину возрастом 2–3 года, вы можете рассчитывать на снижение до 20% от первоначальной цены.

по сравнению с покупкой автомобиля у официальных дилеров. Выезжая из салона, автомобиль теряет 10% своей стоимости, а покупая машину возрастом 2–3 года, вы можете рассчитывать на снижение до 20% от первоначальной цены. Отсутствие необходимости ставить дополнительное оборудование. Скорее всего, сигнализацию, магнитолу, а если повезет, то и резину купил уже предыдущий владелец автомобиля и вам все это достанется вместе с покупкой.

Скорее всего, сигнализацию, магнитолу, а если повезет, то и резину купил уже предыдущий владелец автомобиля и вам все это достанется вместе с покупкой. Возможность сразу использовать транспорт «на полную мощность». Первые 2–3 тыс. км на новом автомобиле рекомендуется проехать в «щадящем режиме», не перегружая двигатель и другие детали машины. Автомобили с пробегом лишены этого недостатка.

Первые 2–3 тыс. км на новом автомобиле рекомендуется проехать в «щадящем режиме», не перегружая двигатель и другие детали машины. Автомобили с пробегом лишены этого недостатка. Возможность торговаться с продавцом. Если у официального дилера у вас нет никаких шансов снизить стоимость автомобиля, то владельцы транспорта с пробегом часто устанавливают цену с учетом будущего торга. Если в ходе осмотра вы заметите незначительные повреждения или недостаток оборудования — это будет поводом поторговаться и уменьшить стоимость.

Если у официального дилера у вас нет никаких шансов снизить стоимость автомобиля, то владельцы транспорта с пробегом часто устанавливают цену с учетом будущего торга. Если в ходе осмотра вы заметите незначительные повреждения или недостаток оборудования — это будет поводом поторговаться и уменьшить стоимость. Возможность приобрести автомобиль более высокого класса за ту же цену.

Минусы

Мошенники и недобросовестные продавцы. Некоторые продавцы подержанных автомобилей предпочитают скрывать историю ДТП и повреждений, а также скручивать пробег, чтобы покупателю казалось, что транспорт использовался гораздо меньше. Это грозит серьезными неисправностями, которые вы будете вынуждены исправлять за свой счет.

Некоторые продавцы подержанных автомобилей предпочитают скрывать историю ДТП и повреждений, а также скручивать пробег, чтобы покупателю казалось, что транспорт использовался гораздо меньше. Это грозит серьезными неисправностями, которые вы будете вынуждены исправлять за свой счет. Отсутствие гарантии. К моменту покупки гарантия от дилера, скорее всего, перестала действовать, а потому в случае ДТП или обнаружения неисправностей чинить автомобиль придется за свои деньги или рассчитывать на страховые выплаты.

К моменту покупки гарантия от дилера, скорее всего, перестала действовать, а потому в случае ДТП или обнаружения неисправностей чинить автомобиль придется за свои деньги или рассчитывать на страховые выплаты. Техническое состояние автомобиля. Как ни крути, автомобиль с пробегом уже использовался другим человеком и не попадет в ваши руки идеальным. Сколы, царапины, трещины, пятна в салоне практически однозначно будут в машине.

Как ни крути, автомобиль с пробегом уже использовался другим человеком и не попадет в ваши руки идеальным. Сколы, царапины, трещины, пятна в салоне практически однозначно будут в машине. Юридические проблемы. Подержанные автомобили и их владельцев необходимо тщательно проверять, чтобы избежать юридических проблем, если продавец объявлен в розыск или использовал продаваемый транспорт как залог в банке.

Как приобрести подержанный автомобиль

К сожалению, покупка транспорта с пробегом — это лотерея, даже самый опытный автоэксперт без полного разбора автомобиля не сможет на 100% гарантировать, что через несколько месяцев не обнаружится какого-либо скрытого дефекта. Тем не менее есть возможность избежать большинства проблем с подбором подержанного автомобиля.

1. Выбор модели автомобиля. Важнейшие критерии здесь — стоимость авто, его эксплуатация (цены на бензин, расход топлива, цена ремонта, деталей, цены на технические осмотры и т. п.), а также спрос на этот автомобиль на рынке, ведь через несколько лет уже вы будете его продавать. Отнеситесь серьезно к планированию бюджета, чтобы после покупки не понять, что машина вам не по карману.

2. Выбор предложения от продавца. Средний срок службы транспорта, после которого владельцы его продают,— 2–3 года в Москве и 5–6 лет в других городах России (речь идет о самых популярных моделях автомобилей, а не об узкоспециализированных). При аккуратной эксплуатации без серьезных ДТП и большого (более 50 тыс. км за год) пробега автомобиль не успеет износиться, и больших затрат на техническое обеспечение и будущий ремонт не будет. Для поиска вариантов можно использовать популярные интернет-площадки, такие как Auto.ru, «Авито», Car.ru, Drom.ru и др., или воспользоваться услугами официального дилера, продающего автомобили с пробегом. В этом случае рисков будет гораздо меньше, потому как дилеры дорожат своей репутацией, но и цена будет выше.

3. Юридическая проверка автомобиля. После выбора интересующей модели и подбора основных вариантов нужно проверить автомобиль по VIN-коду (указан в свидетельстве о регистрации ТС или на самом транспортном средстве) на сайте ГИБДД, чтобы узнать обо всех зарегистрированных ДТП, в которых участвовал транспорт и на сайте Федеральной нотариальной палаты, чтобы узнать о том, используется ли автомобиль в качестве залога в банке. В случае, если вы купите заложенный автомобиль, банк сможет изъять его у вас в случае неуплаты предыдущим владельцем долгов. Также можно использовать сайт судебных приставов, чтобы узнать о возбуждении дел против прежних владельцев транспорта.

4. Проверка технического состояния автомобиля. Самое сложное — определить исправность транспортного средства. Универсальное решение здесь только одно — договориться с продавцом о проверке автомобиля в сервисе для определения неисправностей. Подобная проверка стоит денег, но позволит избежать большинства проблем, связанных с действием мошенников, скручивающих пробег автомобиля, маскирующих ошибки электроники и дефекты кузова и механизмов. Перед тем как ехать в сервис, вы можете и сами определить некоторые неисправности, если продавец по вашей просьбе не сделал это сам. Прежде всего необходимо осмотреть кузов, есть ли трещины, царапины или сколы, места, где видно шпаклевку или краску. Заведите автомобиль, внимательно послушайте двигатель, нет ли посторонних звуков, постукиваний. Обязательно обратите внимание на состояние покрышек, степень их износа. Также стоит проверить коды VIN, место расположения которых нужно уточнить для конкретной модели автомобиля и сверить их с номером в свидетельстве о регистрации ТС.

5. Торг. В сделке заинтересованы обе стороны, а потому полезным будет попробовать снизить изначальную стоимость автомобиля. Используйте как аргументы внешние и внутренние дефекты, которые в будущем придется ремонтировать или отсутствие каких-либо деталей. Скорее всего, определенную сумму удастся сэкономить.

6. Оформление документов. Перед заключением договора о купле продаже автомобиля, стоит еще раз проверить владельца и автомобиль на сайтах ГИБДД или с помощью специального сервиса CheckPerson, который покажет информацию о долгах, розыске и о паспорте человека. После заполнения договора, в котором должны быть действительные паспортные данные сторон, сумма, характеристики автомобиля, данные о регистрации транспортного средства и паспорт транспортного средства. После заключения договора у вас есть десять дней, чтобы зарегистрировать автомобиль в ГИБДД.

Как сделать подбор автомобиля проще

Если все вышенаписанное представляется слишком сложным или вы боитесь допустить ошибку и получить автомобиль с критическими неисправностями, воспользуйтесь услугами сервисов автоподбора. Они профессионально занимаются поиском объявлений, связываются с продавцом и проверяют автомобиль с помощью специального оборудования. Более того, добросовестные автоподборщики дают гарантию на свои услуги. Если машина все-таки будет с неисправностями, вам подберут новую или вернут деньги.

К поиску сервиса по автоподбору также надо отнестись ответственно. Средняя стоимость подбора автомобиля по персональным запросам — около 30–40 тыс. руб.

Максим Кадаков, главный редактор журнала «За рулем»:

— В этой теме есть два аспекта. Первый — рыночный. Всегда, а сейчас особенно есть некая турбулентность в продажах, и очевидно, например, что в марте-апреле 90% продавцов завышали цены относительно разумно понятного уровня. Это объяснимо, потому что цены на несильно подержанные авто в возрасте до трех и даже пяти лет жестко привязаны к ценам на новые автомобили. И когда цены на новые резко с потолка пошли вверх, к ним подтянулись и цены на «вторичке». Летом случился откат назад, стало понятно, что люди не готовы по таким ценам покупать ни новые, ни, тем более, подержанные авто.

Второй аспект, на 70% транспорта на «вторичке» скручен пробег, что тоже связано с ценой. Можно крутить цену, а можно скручивать пробег. Отчасти поэтому объясняется популярность японских авто, которые покупаются непосредственно там на аукционе. В Японии жестко наказывают за оценку общего состояния авто и скручивание пробега, и покупатель уверен в качестве товара. У нас такой строгости нет. Есть еще история, и я только что в этом убедился, когда на любое объявление на сайтах продаж первые 8–9 из 10 звонков приходятся на перекупщиков. Особенно это касается проблемных машин после аварии или с другими недостатками. Не скажу, что все они жулики, но их задача — заработать на разнице цен продавца и покупателя. Честный перекупщик — это не так плохо, это брокер, зарабатывающий на разнице цен. Плох жулик, продающий машины по подложным документам или сваренные битые авто. Есть по-прежнему случаи продажи нескольких авто на одни документы. К сожалению, нам до Японии пока далеко, нужно бесконечно проверять и техническую, и юридическую историю.

В случае выбора автомобиля, особенно если он первый, есть два варианта. Если есть деньги и уверенность в вождении, конечно, нужно покупать новый. Лучше быть молодым, красивым и богатым, а еще и здоровым!! Но так бывает не всегда. Если человек не может бросаться деньгами, а ведь любая купля-продажа нового авто, это затем продажа, это тоже потеря, возня, нервы. Блестящего совета нет, но если человек не уверен в себе как водитель и денег у него не так много, стоит купить расхожий надежный подержанный автомобиль, который легко починить, легко продать.

Экзотика не нужна, а вот надежный мало проблемный кореец, француз или немец с небольшим пробегом, самым популярным мотором, коробкой передач, даже без большого количества электроники. На первый год-два этого хватит, а потом человек наберется опыта и сможет понять, какой автомобиль ему дальше нужен: маловат он, или нужна большая проходимость, меньший расход топлива, и так далее.

Илья Акимов; группа «Прямая речь»