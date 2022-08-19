Видеохостинг Rutube

Российский онлайн-сервис для хостинга и просмотра видео был запущен в 2006 году предпринимателями из Орла Олегом Волобуевым и Михаилом Паулкиным. В 2008 году холдинг «Газпром-медиа» приобрел контрольный пакет акций компании, оценив ее в $15 млн. В 2016 году Rutube был объединен с сетью дистрибуции легального контента Pladform, в результате чего была создана компания «Руформ». Активы «Руформа» на тот момент принадлежали «Газпром-медиа» (33,3%) и Pladform (66,7%). В 2020 году холдинг «Газпром-медиа» стал владельцем 100% ООО «Руформ». С конца 2019 года Rutube начал работать на базе платформы List, которая предоставляет бесплатный доступ к контенту при условии, что пользователь посмотрел рекламу и ответил на вопросы. В апреле 2021 года был проведен полный редизайн видеохостинга. Также стали доступны просмотр видео без регистрации, создание тематических плейлистов, монетизация контента и другие функции. В марте 2022 года количество уникальных пользователей сервиса превысило 21 млн.