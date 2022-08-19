Из свежей почты

Миша Крупнов, 11 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 181 991 руб.

Внимание! Цена лечения 200 991 руб. Телезрители ГТРК «Волга» соберут 19 тыс. руб.

Миша родился в тяжелом состоянии, пять дней дышал с помощью аппарата. Развивался с отставанием: поздно начал сидеть, ползать. А в семь месяцев случился первый приступ эпилепсии, лекарства не помогали. В четыре года сына обследовали в Институте медтехнологий (ИМТ) в Москве и сказали, что нужна операция на мозге. Ее провели в 2016 году — убрали очаг эпиактивности. Сейчас приступов нет, благодаря реабилитации в ИМТ Миша окреп, научился ходить, хоть и неуверенно. Врачи готовы провести очередной курс лечения, но оплатить его я не могу. Вы уже помогали нам, не откажите и в этот раз! Анастасия Измайлова, Ульяновская область

Невролог ИМТ Ольга Рымарева (Москва): «Мы готовы провести лечение, оно будет направлено на снижение тонуса, восполнение утраченных двигательных и речевых функций».

Максим Митрофанов, 6 месяцев, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 179 070 руб.

Внимание! Цена лечения 201 070 руб. Телезрители ГТРК «Тверь» соберут 22 тыс. руб.

Наш младший сын родился с расщелиной верхней губы, нёба и альвеолярного отростка. Малыша трудно кормить, молочная смесь вытекает через нос. А в полтора месяца добавилась еще одна проблема: справа на затылке у сына появилось уплощение. Затем образовался скос на левой стороне лица. В мае мы были на консультации в столичной клинике, скоро сыну закроют расщелину губы. Также попали к нейрохирургу, он выявил асимметрию черепа, которую можно исправить специальными шлемами. Начать лечение надо как можно скорее. Помогите его оплатить! Людмила Митрофанова, Тверская область

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Шлемы-ортезы изготавливаются по индивидуальным меркам. Лечение займет шесть-девять месяцев, голова примет анатомически правильную форму».

Тёма Шаров, 9 лет, Т-лимфобластная лимфома, Т-лимфобластный лейкоз, спасет трансплантация костного мозга, требуется подбор и активация донора. 199 951 руб.

Внимание! Цена подбора и активации 425 951 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 200 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Сахалин» соберут 26 тыс. руб.

Сын рос крепким и здоровым, занимался кикбоксингом. И когда в феврале у него поднялась температура, мы не думали, что болезнь окажется настолько серьезной. Лекарства не помогали, Тёме становилось все хуже: увеличились лимфоузлы на шее, появилась сыпь. К нашему ужасу, в анализе крови обнаружили онкоклетки. Обследование показало, что у Тёмы сразу два онкологических заболевания! Врачи назначили химию, но также сыну обязательно потребуется пересадка костного мозга. Чтобы понять, кто из семьи лучше подойдет как донор, нужно провести генетическое типирование нас с мужем, двух родных сестер и брата Тёмы. Но государство такие затраты не покрывает, а самим нам не справиться. Оксана Шарова, Сахалинская область

Трансфузиолог НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина Нара Степанян (Москва): «Учитывая диагноз и течение болезни, Тёме необходима трансплантация костного мозга от родственного донора. Его подбор и активацию организует Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова».

Ксюша Зубанова, 3 года, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 178 875 руб.

Внимание! Цена операции 351 875 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 150 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 23 тыс. руб.

Когда Ксюше был месяц, у нее выявили открытое овальное окно в сердце. У нашего старшего сына тоже был такой диагноз, со временем открытое овальное окно у него закрылось — мы надеялись, что у Ксюши будет так же. К сожалению, в апреле кардиохирурги поставили ей уже другой диагноз: дефект межпредсердной перегородки. В Томском НИИ кардиологии готовы провести операцию щадящим способом — через сосуды с помощью специального устройства. Но стоит такая операция неподъемных для нас денег. Ольга Зубанова, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «Требуется закрытие дефекта при помощи окклюдера. После щадящей операции Ксюша быстро восстановится».

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