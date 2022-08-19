944,5 миллиарда рублей составил объем кредитов субъектам малого и среднего бизнеса в июне 2022 года, сообщил Банк России. Это на 10,6% ниже показателей 2021 года, но на 39,7% больше, чем в мае. Число выданных кредитов выросло до 182,7 тыс. против 167,6 тыс. в мае, увеличился и средний размер займа — до 5,2 млн руб. после майского провала до 4 млн руб. Общая задолженность МСП перед банками — 8,6 трлн руб. при 447,8 тыс. заемщиков. Кредитный портфель продолжает улучшаться: доля просрочки снизилась до 6,9% (9,4% годом ранее). Поддержку кредитованию МСП оказало снижение ключевой ставки, а в дальнейшем его росту будут способствовать новые льготные программы правительства и ЦБ.