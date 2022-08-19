Политологи поговорили о смысле жизни

Темой круглого стола, организованного в четверг Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ) на площадке МИА «Россия сегодня», стали «Молодые политологи России». Все собравшиеся были участниками или экспертами недавнего форума молодых политологов «Дигория». Но на круглом столе они обсуждали не итоги форума, а вопросы экзистенциального характера: кто такие политологи, чем они отличаются от самозванцев из телевизора и зачем вообще нужны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Нина Зотина / РИА Новости Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Подробности того, чем именно на недавно прошедшем в Подмосковье форуме «Дигория» занимались как молодые, так и опытные политологи из числа экспертов, так и не стали достоянием гласности: все его участники давали подписку о неразглашении. Участники круглого стола ЭИСИ тоже не стали углубляться в детали и обсуждали не свою непосредственную работу, а общий смысл и предназначение политологов в современных реалиях.

Тон дискуссии задал руководитель дирекции «Дигории» Заурбек Хугаев, отметивший, что политологи «понимают политический, социально-экономический контекст, глубоко погружены в цифровую реальность».

«В складывающейся научной ситуации научный суверенитет России определяется не только в рамках технологического сектора нашей науки. Существенный вклад вносят социогуманитарные науки. Сообщество молодых политологов может и должно стать проводником национальных идей и традиций политической науки и практики в нашей стране»,— отчеканила руководившая на форуме одним из «цехов» Антонина Селезнева. По ее словам, сейчас есть спрос на научные концепции, учитывающие исторический путь и становление российской государственности, национальную политическую культуру и менталитет. Она также отметила, что молодые политологи нужны для «политического просвещения», а точнее, для донесения правильных ценностей в массы. «Каждый гражданин должен понимать те ценности и смысловые основания, которые лежат в основе развития нашей страны. Иначе формируется человек, который оторван от своей земли, от своей родины, и для которого чужие традиции могут быть ближе, понятнее и приятнее, чем наши собственные»,— пояснила госпожа Селезнева.

«Молодой политолог сегодня — это новая трансформация кризис-менеджера, который ощущает то, что происходит в стране и мире, и может транслировать это до целевых аудиторий и предлагать нестандартные, нетривиальные видения и решения»,— добавила к сказанному несколько штрихов программный директор «Дигории» Виктория Карпова.

По мнению другого участника форума, политолога Александра Асафова, его молодые коллеги могут помочь современной политике тем, что упростят политический лексикон. Сейчас основные «акторы» в этой сфере говорят на каком угодно языке, кроме понятного обывателю, сокрушался эксперт: «Кто-то разговаривает канцеляритом. Кто-то разговаривает сложными конструкциями, считая, что таким образом должен разговаривать эксперт из академической среды».

Еще один участник форума Кирилл Котов сразу выразил готовность исправить такое положение дел: «Нам нужно выстраивать коммуникацию со всеми, в том числе с молодежью, интересно, доверительно и понятно. Интересно — мы должны говорить об интересующих молодежь темах. Доверительно — мы должны выбирать референтные источники информации: прежде всего молодежь доверяет таким же, как они. Понятно — на языке молодежи».

В ходе дискуссии также выяснилось, что ее участников очень волнует проблема тех, кого называют политологами, но кто на самом деле таковыми не является. «В медиа сложилась традиция, что человеку, экспертиза которого непонятна, вешают такой титр — "политолог". И в итоге такие политологи высказываются на все темы: от творчества певца, который нечто сотворил, и заканчивая вопросами медицины, здравоохранения и стоимости барреля нефти»,— посетовал господин Асафов. Поэтому, по его мнению, молодые политологи должны вернуть «ценность политологической экспертизы».

Эту мысль поддержал и представитель компании «Полилог» Никита Сетов. По его мнению, порой ситуация бывает еще более «пугающей»: «Один и тот же человек может на одних телеканалах быть политологом, а на других им не быть. В такие минуты становится совсем неуютно и обидно за профессию. Далеко не у всех людей есть четкое понимание, что политолог делает». В итоге многие считают, что политолог — это тот, кто интерпретирует новостную повестку или занимается выборами, а это не совсем так, подчеркнул господин Сетов. Сам же он уверен, что политолог — это тот, кто своими проектами улучшает жизнь людей. Живым примером такого «улучшения жизни» на круглом столе стала участница «Дигории» Лилия Травина. На форуме ей была вручена одноименная премия за проект по организации коммуникации между жителями и властью через WhatsApp-чаты.

Андрей Винокуров