Футбол вышел с больничного

Компания Deloitte обнародовала ежегодный отчет о финансовом положении европейского футбола. Авторы исследования, в основу которого легли данные за сезон-2020/21, пришли к выводу, что, несмотря на сохранявшиеся коронавирусные ограничения на посещение стадионов зрителями, европейская футбольная индустрия показала неплохие результаты. Так, суммарные доходы индустрии составили €27,6 млрд, что на 10% больше, чем за предыдущий отчетный период. Впрочем, к отчету следует относиться с известной долей осторожности. Дело в том, что в нем учтены доходы, полученные Союзом европейских футбольных ассоциаций (UEFA) от проведения в прошлом году чемпионата Европы. К тому же на статистику сильно влияют результаты Английской премьер-лиги (АПЛ). Без воздействия этих факторов столь заметного роста доходов скорее всего бы не было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Болельщики клуба «Манчестер Сити» празднуют победу в Английской премьер-лиге (май 2022 года)

Фото: Hannah McKay / Reuters Болельщики клуба «Манчестер Сити» празднуют победу в Английской премьер-лиге (май 2022 года)

Фото: Hannah McKay / Reuters

В четверг был обнародован ежегодный доклад Deloitte (.pdf) о финансовом положении футбольной индустрии Европы. Нынешняя редакция документа относится к сезону-2020/21. Сведения, отраженные в нем, свидетельствуют, что футбольное хозяйство континента пострадало от введенных по ходу сезона-2019/20 коронавирусных ограничений значительно меньше, чем предполагалось. Более того, несмотря на то что на протяжении всего прошлого сезона команды по-прежнему были вынуждены мириться либо с отсутствием зрителей на стадионах, либо с ограничением их числа (это привело к тому, что поступления по статье matchday во многих случаях оказались сугубо формальными, например, для АПЛ они едва превысили £30 млн), суммарные доходы индустрии увеличились.

В общей сложности удалось заработать €27,6 млрд. Это все еще меньше, чем в двух предшествовавших пандемии отчетных периодах.

Так, в сезоне-2017/18 доходы составили €28,4 млрд, а в сезоне-2018/19 — €28,9 млрд. Но при этом свежие показатели сразу на 10% больше, чем в сезоне-2019/20.

Однако если обратить внимание на то, из каких финансовых потоков сложился столь хороший финансовые показатель, то окажется, что зиждется он на том, что именно в 2021 году состоялся отложенный на год на волне острой фазы пандемии чемпионат Европы-2020. В Deloitte подсчитали, что доходы, полученные европейской футбольной индустрией по линии UEFA, национальных федераций, а также Международной федерации футбола (FIFA), составили €3,7 млрд. В сезоне-2019/20 этот показатель составлял только €1,9 млрд.

Если оставить за скобками доходы, получение которых обусловлено проведением континентального первенства, выйдет, что ситуация изменилась не сильно.

Так, клубы высших дивизионов стран «большой пятерки» (Англия, Испания, Италия, Германия, Франция) сгенерировали €15,6 млрд дохода против €15,1 млрд годом ранее. Команды из низших лиг тех же стран дали €2,6 млрд — столько же, сколько и годом ранее. Высшие лиги стран, не входящих в «большую пятерку», собрали €5,1 млрд против €5 млрд в сезоне-2019/20. Наконец, низшие дивизионы этих же государств сгенерировали еще €600 млн, оставшись на показателях предыдущего отчетного периода.

При этом в отчете Deloitte отмечается, что, например, клубы АПЛ за отчетный период сумели нарастить операционную прибыль практически на порядок — с £49 млн сразу до £479 млн. Все-таки у АПЛ самые выгодные контракты с вещателями. Скажем, в цикле 2022–2025 годов они принесут лиге около £11 млрд. Однако, если вычесть показатели АПЛ, окажется, что «большая пятерка» сгенерировала не доходы, а потери, причем большие — они увеличились с €461 млн до €901 млн. Да и в самой АПЛ есть проблемы. Например, суммарный долг клубов лиги вырос на 4%, до £4,1 млрд. Высоким остается и соотношение расходов на зарплаты игроков и доходов клуба. Красной чертой считается отметка 75%. Так вот, в Англии показатель составляет 71%, в Испании — 74%, в Италии — 82%, во Франции — и вовсе 98%. В безопасной зоне только Немецкая бундеслига — 65%.

Однако авторы доклада уверены, что в целом финансовое будущее европейского футбола можно считать надежным. Они прогнозируют, что уже по итогам текущего сезона лиги «большой пятерки» сумеют сгенерировать рекордные €18,6 млрд, что будет обусловлено как возвращением зрителей на трибуны (если, конечно, не случится очередной волны ковидных ограничений), так и ростом поступлений от телевизионных контрактов.

Александр Петров