0,13 процента составила недельная дефляция в РФ с 9 по 15 августа, сообщил Росстат. Падение цен ускорилось к предыдущей неделе (0,08%). С начала месяца цены снизились на 0,23%, а с начала года — выросли на 10,72%. Минэкономики вчера оценило, что темпы роста цен в годовом выражении замедлились до 14,87% (по состоянию на 8 августа было 15,01%). Главным драйвером недельной дефляции выступило удешевление продовольственных товаров на 0,33% на фоне сезонного снижения цен на плодоовощную продукцию на 3,6%, в частности, картофель подешевел на 5,42%. Также на ситуацию влияло возобновление снижения цен на туристические и регулируемые услуги на 0,19%, неделей ранее был рост на 0,08%.