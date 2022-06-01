У биржевого фонда отказал механизм

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На российском рынке может произойти первая ликвидация западного ETF. Об этом инвесторов предупредила компания FinEx. Ликвидирован может быть фонд на российские корпоративные еврооблигации, механизм хеджирования которого не сработал на фоне резкого падения цен на активы и роста курса доллара. При этом перспективы судебных разбирательств для инвесторов не имеют шансов, считают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Крупнейший провайдер ETF на российском рынке FinEx 1 июня сообщила, что фонд FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (FXRB) в ближайшие дни прекратит свое существование. Инвесторам не стоит ожидать каких-либо выплат по этому активу. Как уточнил гендиректор «ИТФ Консалтинг» (входит в группу компаний FinEx) Владимир Крейндель, решения о закрытии, как и даты, пока нет, но фонд с нулевыми активами по факту не может существовать.

FXRB является биржевым фондом на корпоративные еврооблигации российских эмитентов с рублевым хеджем (используются инструменты, сглаживающие колебания курса рубля). Проблемы у фонда возникли в конце февраля на фоне введения санкций против российских компаний и ограничений, введенных в отношении нерезидентов на российском рынке. Это привело к резкому падению стоимости российских еврооблигаций (см. “Ъ” от 25 февраля) и стремительному росту курса доллара относительно рубля.

«Управляющий был вынужден продать все бумаги, относящиеся к данному классу активов, для покрытия обязательств по валютным свопам, использовавшихся для обеспечения рублевого хеджирования»,— поясняет Владимир Крейндель.

По словам участников рынка, именно встроенный в фонд хедж сыграл злую шутку. Его роль выполнял, согласно данным компании, валютный своп-контракт, заключаемый между фондом и банком-контрагентом на один месяц с автоматической пролонгацией.

«Наличие валютного хеджа может приводить к существенным колебаниям стоимости активов в нестандартной ситуации, которая, собственно, и произошла три месяца назад»,— отмечает руководитель отдела по работе с облигациями УК «Ингосстрах-Инвестиции» Николай Рясков.

В линейке FinEx есть еще один фонд с встроенным хеджем — FinEx Cash Equivalents UCITS ETF, ориентированный на краткосрочные гособлигации США. Вопрос возобновления функционирования этого фонда, по словам Владимира Крейнделя, определит центробанк Ирландии, пока по фонду приостановлен расчет стоимости чистых активов (СЧА). При этом с 6 июня компания возобновит расчет СЧА по шести ETF, которые были преобразованы из рублевых в валютные. Возобновлению торгов с акциями фондов мешает отсутствие «моста» между Euroclear и НРД.

Заморозка расчетов между европейскими депозитариями и НРД ударила и по индустрии российских ПИФов. По оценке вице-президента НАУФОР Ильи Ванина, около трети активов розничных ОПИФов и БПИФов приходится на иностранные ценные бумаги.

Сергей Швецов, первый зампред ЦБ, 26 марта 2021 года: «Конечно, на рынке не хватает ETF. Мы считаем, что пассивные стратегии, индексные стратегии должны быть прежде всего доступны российским гражданам».

«Проблема сложилась как с точки зрения блокировки большей части этих бумаг в иностранных депозитарно-клиринговых компаниях, так и с точки зрения невозможности дальнейшего приобретения таких бумаг на иностранных площадках для поддержания заявленной инвестдекларации фондов»,— отмечает господин Ванин. ЦБ совместно с НАУФОР обсуждают возможность выделения заблокированных иностранных активов в отдельные ЗПИФы (см. “Ъ” от 26 апреля).

Однако такое решение не распространяется на иностранные ETF, паи или акции которых являются иностранными ценными бумагами. По словам руководителя направления по взаимодействию с государственными органами УК «Альфа-Капитал» Николая Швайковского, фонды, выпускающие паи ETF, созданы в иностранной юрисдикции, подчиняются в первую очередь иностранному регулированию, в том числе в части требований к составу и структуре активов, способов формирования фонда и оснований его прекращения.

Эта особенность зарубежного ETF является сейчас основным риском для российского инвестора. «Юридически российские инвесторы не защищены от правовых и инфраструктурных рисков, связанных с иностранной "пропиской" фонда. Перспективы, как и саму возможность, подачи жалобы иностранному регулятору на действия управляющих либо искового заявления в суд иностранной юрисдикции сейчас представить затруднительно»,— отмечает господин Швайковский. Как считает Николай Рясков, если FinEx действовала в соответствии с регулятивными нормами и мандатом, у инвесторов вряд ли есть шансы выиграть дело против нее в суде.

Виталий Гайдаев