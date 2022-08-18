Кого на переправе поменяют

Вероятность губернаторских отставок спустя полгода после начала военной спецоперации на Украине достаточно высока: по оценке компании «Минченко консалтинг», каждый десятый глава региона сейчас находится в «красной зоне», то есть рискует потерять пост. Полномочия большинства «аутсайдеров» истекают только в 2024 году, но в силу разных причин эксперты не сулят им ничего хорошего. В «красную зону» попал, в частности, даже глава Крыма Сергей Аксенов, хотя в прифронтовых регионах действуют особые условия, оговариваются авторы публикуемого в четверг очередного «рейтинга политической устойчивости» губернаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Среди оказавшихся на этот раз в «красной зоне» — губернаторы Липецкой, Волгоградской и Омской областей Игорь Артамонов, Андрей Бочаров и Александр Бурков, а также главы Крыма, Калмыкии, Алтая и Хакасии Сергей Аксенов, Бату Хасиков, Олег Хорохордин и Валентин Коновалов. Все они, за исключением хакасского коммуниста, в декабре 2021 года еще входили в «желтую зону» и, по версии «Минченко консалтинг», считались «середняками» губернаторского корпуса.

Напомним, в рамках доклада «Госсовет 2.0» эксперты оценивают политическую устойчивость губернаторов исходя из девяти критериев. Шесть из них приносят баллы (поддержка федеральных политиков, экономическая привлекательность региона, наличие больших проектов, качество политического менеджмента и т. п.), а еще три — отнимают (федеральные и региональные конфликты, уголовные дела против окружения). В «зеленую зону» попадают те, кто набирает более 15 баллов, в «красную» — 10 баллов и менее, что говорит о высоком риске отставки. Остальные находятся в «желтой зоне» со средним уровнем устойчивости.

На ослаблении позиций большинства нынешних аутсайдеров сказалось приближение окончания срока их полномочий.

Баллов за этот критерий, в частности, недосчитались господа Артамонов, Аксенов, Бочаров, Хасиков и Хорохордин. Все они — губернаторы призыва-2019, то есть вопрос переизбрания будет актуален для них только в 2024 году. Однако уже сейчас, на исходе первого губернаторского срока (для Сергея Аксенова и Андрея Бочарова — второго), проблемы политического стиля начинают давать о себе знать, говорит глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «В основном эти руководители проблемно начинали свое правление, длительное время были в подвешенном состоянии. В какой-то момент они избрались, поэтому их устойчивость повысилась, но срок проходит, а проблемы остаются»,— объяснил он “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Омской области Александр Бурков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Губернатор Омской области Александр Бурков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Единственным губернатором, чье положение пошатнулось в силу иных причин, стал омский справоросс Александр Бурков. По сравнению с предыдущим рейтингом эксперты отняли у него сразу два балла за уголовные скандалы. Выборы губернатора в Омской области пройдут в следующем году, поэтому теоретически господин Бурков может попасть уже под ближайшую ротацию. «Будет торг со "Справедливой Россией"»,— прогнозирует господин Минченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава республики Хакасия Валентин Коновалов

Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ Глава республики Хакасия Валентин Коновалов

Фото: Александр Колбасов, Коммерсантъ

Также традиционно в числе аутсайдеров оказался другой губернатор от оппозиции, занявший пост в 2018 году,— глава Хакасии Валентин Коновалов (КПРФ). По мнению Евгения Минченко, «неудачника» всевозможных рейтингов уже не будут досрочно отправлять в отставку: эксперт не исключает, что администрация президента пустит непопулярного господина Коновалова на выборы-2023, где он проиграет провластному кандидату. Напомним, хакасский коммунист остается последним действующим губернатором, который смог победить конкурента-единоросса,— хабаровский Сергей Фургал и владимирский Владимир Сипягин полномочий ранее лишились.

Наконец, в «красную зону» авторы доклада поместили главу Удмуртии Александра Бречалова, хотя менее чем через месяц он будет вновь бороться за свой пост на прямых выборах, то есть досрочная отставка ему едва ли грозит. Тем не менее за полгода господин Бречалов «просел» в сфере позиционирования, что дало экспертам основания отнести его к числу аутсайдеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава республики Крым Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Глава республики Крым Сергей Аксенов

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам Евгения Минченко, спецоперация на Украине по-разному сказалась на устойчивости российских губернаторов. Например, крымского главу Сергея Аксенова, «отстающего по всем признакам», она «вытягивает», полагает эксперт: «У Аксенова есть джокер: менять коней в ходе спецоперации — рискованная история». В то же время сама по себе ротация губернаторского корпуса России на фоне интеграции «освобожденных территорий» Украины отступает на второй план, добавляет господин Минченко.

«Вероятно, осенние отставки тоже могут быть отложенными — внутриполитическому блоку (администрации президента.— “Ъ”) сейчас просто не до этого»,— резюмирует Евгений Минченко.

Политолог Ростислав Туровский считает преждевременной оценку вероятности отставок губернаторов, чьи полномочия истекают через два года, поскольку «более актуальным для Кремля, конечно, является вопрос 2023 года». «Что касается судьбы Коновалова, то она будет зависеть от договоренностей администрации президента и КПРФ. Позиции у него, очевидно, слабые, но пока неизвестно, что будет входить в пакет договоренностей. Бурков в свое время был частью других договоренностей, с эсерами, поэтому и его судьба зависит от отношений между Кремлем и партией, а они всегда несколько более тонкие»,— рассуждает эксперт. Будут ли предстоящие ротации масштабными, тоже пока неизвестно, ведь подходят к концу сроки правления губернаторов, назначенных уже при новом внутриполитическом блоке кремлевской администрации, отмечает господин Туровский: «И каждая потенциальная отставка здесь будет рассматриваться отдельно — чтобы не выглядело, что больше одного срока они не работают».

Андрей Прах