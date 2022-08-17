Чиновники пострадали за «Метрострой»

Басманный суд столицы арестовал на два месяца заместителя председателя правительства Ленинградской области Сергея Харлашкина и бывшего руководителя петербургского ГКУ «Дирекция транспортного строительства» Вячеслава Урусова. Им вменяется превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия. По версии следствия, фигуранты дела в 2019–2020 годах, когда господин Харлашкин возглавлял комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга, разрешили ОАО «Метрострой» потратить средства, выделенные компании под банковскую гарантию на строительство объектов петербургского метро, на погашение своих долгов. В результате сроки строительства были сорваны, а гаранту — Россельхозбанку был причинен ущерб более чем на 1,4 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергея Харлашкина обвинили в том, что он разрешил потратить деньги на метро нецелевым способом

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Сергея Харлашкина обвинили в том, что он разрешил потратить деньги на метро нецелевым способом

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

О задержании зампреда правительства Ленобласти Сергея Харлашкина петербургские информационные ресурсы сообщили утром в среду. Вскоре стало известно, что чиновника доставили в Москву на допрос в Главное следственное управление (ГСУ) СКР. Во второй половине дня следствие направило в Басманный суд столицы ходатайство о заключении под стражу господина Харлашкина, а также бывшего руководителя петербургского ГКУ «Дирекция транспортного строительства» Вячеслава Урусова.

Первым должен был решаться вопрос о мере пресечения господину Харлашкину. Сам чиновник, одетый в темную рубашку-поло с коротким рукавом, выглядел растерянным.

Впрочем, понаблюдать за его поведением на процессе журналистам не удалось. Адвокаты чиновника, увидев фотокорреспондентов и пишущих представителей СМИ, немедленно ходатайствовали перед судом о закрытии заседания. Они мотивировали это тем, что в ходе процесса будут разглашаться личные данные фигуранта. Представитель ГСУ поддержал эту просьбу, также указав, что на заседании он намерен обнародовать данные, которые представляют собой следственную тайну. Судья Елена Ленская не возражала, и заседание прошло за закрытыми дверями. Впрочем, по данным источников, доводы сторон при избрании меры пресечения были вполне стандартными: следователь настаивал, что, оставаясь на свободе, обвиняемый может скрыться, оказать воздействие на свидетелей, пользуясь своим высоким положением, или иным способом препятствовать расследованию. Защита просила о мере пресечения, не связанной с содержанием в СИЗО.

По данным ГСУ СКР, преступные деяния, инкриминируемые фигурантам, были совершены в 2019–2020 годах, когда Сергей Харлашкин занимал пост председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (в конце 2019 года он стал гендиректором ОАО «Метрострой», а позже был назначен зампредом правительства Ленинградской области по транспорту и топливно-энергетическому комплексу), а Вячеслав Урусов возглавлял ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (ушел с этой должности в 2020 году). Как говорится в материалах дела, в 2015 году комитетом под банковскую гарантию АО «Россельхозбанк» был заключен госконтракт с ОАО «Метрострой» на строительство объектов Красносельско-Калининской линии Петербургского метрополитена. Контролировал строительство и целевое расходование средств по контракту сначала сам комитет, а затем ГКУ. Вячеслав Урусов и Сергей Харлашкин, говорится в материалах СКР, «зная о неудовлетворительном финансовом положении ОАО "Метрострой", явно выходя за пределы своих полномочий и в нарушение соглашения о банковской гарантии, в 2019–2020 годах разрешили этой организации использовать полученные по государственному контракту авансовые платежи на погашение долгов перед сторонними организациями».

В результате «Метрострой» свои обязательства по контракту в полном объеме не исполнил, сорвав строительство «социально значимого объекта», а банк по гарантии возместил комитету более 1,4 млрд руб.

Таким образом, пришли к выводу в ГСУ, действия фигурантов причинили ущерб как кредитному учреждению, так и общественным интересам. Действия господ Урусова и Харлашкина следствие квалифицировало как превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы).

Фигуранты вины не признали. Тем не менее суд согласился со следствием и ходатайства ГСУ об их аресте до 15 октября удовлетворил.

Отметим, что это не первое дело, где фигурирует «Метрострой». Бывший руководитель «Метростроя» Николай Александров находится под подпиской о невыезде в рамках расследования хищения 178 млн руб. при строительстве участка пятой (фиолетовой) линии метро. Также ему были предъявлены обвинения в хищении 153 млн руб. при проведении электромонтажных работ на Фрунзенском радиусе метрополитена. Задержали господина Александрова в декабре 2019 года, после нескольких месяцев в СИЗО перевели под домашний арест, а затем мера изменилась под подписку. Николай Александров не признает вину.

Владислав Трифонов; Александра Тен, Санкт-Петербург