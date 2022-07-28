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Коммерсантъ FM
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Компании торгуют просрочкой

Дебиторская задолженность стала ходким товаром

Рынок просроченной дебиторской задолженности, традиционно растущий в кризисы, привлекает все больше продавцов и покупателей. Первые заинтересованы в возврате оборотных средств в бизнес, вторые изучают новый, потенциально эффективный сегмент рынка взыскания. Пока коллекторы предпочитают участвовать в нем по агентской схеме, считая цессионую схему, с выкупом долгов, слишком рискованной в нынешних условиях.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как показал проведенный “Ъ” опрос участников рынка, профессиональные взыскатели и торговые площадки все больше интересуются просроченной дебиторской задолженностью (долги компаний друг перед другом). Это ведет к увеличению числа сделок и сохранению цен на прежних уровнях, несмотря на рост числа продавцов.

По данным руководителя ЭТП «Рынок долгов» (входит в экосистему Сбербанка) Дениса Белкина, интерес к покупке дебиторской задолженности в первом полугодии вырос на 25%. Гендиректор коллекторского агентства ЭОС Антон Дмитраков уточнил, что и количество предложений о покупке проблемной дебиторки увеличилось в разы, речь идет о сотнях заявок.

В развитии рынка заинтересованы сами должники, уверен гендиректор Debex (онлайн-аукцион по продаже просроченной задолженности, см. “Ъ” от 7 июня) Саша Данилов. «В текущих экономических реалиях для компаний лучшее решение — продажа такого долга, поскольку это позволяет сразу же вернуть часть денег в оборот»,— полагает он.

По данным Conomica, суммарный объем дебиторской задолженности на конец 2021 года составил 73 трлн руб. На конец первого квартала 2022 года он достиг 80,1 трлн руб., а по итогам второго квартала может вырасти еще на 5–7 трлн руб. По данным Росстата, объем просроченной дебиторской задолженности на конец 2021 года составил чуть больше 3 трлн руб., на конец первого квартала достиг 3,8 трлн руб.

При этом наметился тренд на уменьшение размера лотов, выставляемых на торги. За год снижение составило 25%, и сейчас средняя стоимость — около 20 млн руб., отмечает замгендиректора Российского аукционного дома Ольга Желудкова. Обычно предлагается дисконт в диапазоне 13–53% от суммы в зависимости от класса долга, добавляют в Conomica. Цену переуступки определяет качество долга, которое зависит от срока просрочки и корпоративного статуса, и бенефициаров компании-должника, то есть их возможностей, влияющих на потенциал урегулирования долга, уточняет господин Дмитраков.

Вместе с тем средний дисконт за первое полугодие 2022 года немного вырос (на 2,3%), что учитывает больший срок на взыскание, отмечают в Conomica. «Корпоративные долги отличаются, с одной стороны, большим ценником, с другой стороны — высоким риском, когда на момент продажи взыскать с должника будет уже нечего»,— подтверждает президент СРО НАПКА Эльман Мехтиев.

Однако корпоративная задолженность продолжит рост, а с ним будет увеличиваться и интерес рынка взыскателей к этому сегменту. Появится более глубокая практика работы, будут налажены процессы, параллельно будет расти и эффективность взыскания, уверен господин Мехтиев. По словам экспертов, больше перспектив в работе с дебиторской просрочкой в сегменте аутсорсинга. Взыскатели видят перспективу в работе именно на ранних сроках, считая цессионную схему (выкуп долга «на себя») слишком рискованной, поясняет Эльман Мехтиев.

По данным онлайн-сервиса по урегулированию проблемной дебиторской задолженности Time2Pay, объем заявок, поступивших в работу на досудебной стадии, в этом году уже вырос на 43%. Есть все предпосылки, полагает господин Мехтиев, что коллекторские агентства будут увеличивать свою долю на этом рынке, а если взыскание покажет высокую эффективность, могут появиться новые узкоспециализированные компании.

Полина Трифонова

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