Технологии не доходят до стройки

Западные санкции в отношении России коснулись и стройиндустрии. По данным “Ъ”, это вынудило Минстрой задуматься о переносе сроков обязательного перехода застройщиков жилья на технологии информационного моделирования (ТИМ) на год — до января 2024 года. Серьезным препятствием стала невозможность закупать иностранное программное обеспечение, доля которого в этих технологиях превышает 30%. Власти обещают разработать программу импортозамещения в этом сегменте. Но девелоперы сомневаются, что удастся быстро заменить импорт локальными разработками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказался протокол проходившего 4 августа совещания в Минстрое, где обсуждался вопрос перехода на технологии информационного моделирования девелоперов, возводящих жилье и нежилые объекты в рамках 214-ФЗ о долевом строительстве. Из протокола за подписью замглавы Минстроя Константина Михайлика следует, что министерство вместе с застройщиками готово обсудить возможность переноса для застройщиков жилья сроков обязательного перехода на ТИМ на год — до 1 января 2024 года. В Минстрое сообщили “Ъ”, что участники рынка, приводя свои аргументы, «ходатайствуют о переносе срока». Но в министерстве считают, что как таковая проблема перехода участников рынка на ТИМ отсутствует.

ТИМ, или BIM-технологии (Building Information Modeling), позволяют создать цифровой двойник будущего объекта — его трехмерную модель и объединить документацию и сметы по нему. Это дает возможность в формате одного окна работать со всей документацией, агрегировать информацию о параметрах работ, стоимости, загрузке мощностей и контрагентах. Ранее власти, курирующие стройиндустрию, заявляли, что такой подход должен привести к снижению себестоимости строительства как минимум на 10%.

Изначальный запуск ТИМ застройщиками жилья был запланирован на 1 января 2023 года. Процесс предполагался поэтапным: с января технологии информационного моделирования должны использоваться при инженерных изысканиях и проектировании, а с 1 июля — при строительно-монтажных работах.

Главная проблема перехода на ТИМ возникла из-за сложностей с использованием импортного программного обеспечения (ПО) из-за западных санкций в отношении РФ, говорит источник “Ъ” в крупной девелоперской компании. Хотя доля зарубежного ПО в уже имеющихся у девелоперов технологиях информационного моделирования не превышает 30%, но, по словам собеседника “Ъ”, «это критическое значение для отрасли». В Клубе инвесторов Москвы (КИМ; объединяет застройщиков столицы) подтверждают, что сейчас сложно подобрать подходящее ПО, так как не все иностранные решения включены в соответствующий реестр Минстроя, а российские еще не прошли необходимые испытания.

Судя по протоколу совещания в Минстрое, чиновники стройиндустрии пытаются запустить процесс импортозамещения иностранного ПО в этом сегменте. Так, в министерстве предложили проработать вопрос замены зарубежного программного обеспечения для ТИМ. «Но как раз сейчас на российском рынке нет альтернативы той трети ПО, которая закупается за границей»,— поясняет собеседник “Ъ”.

В КИМ оценивают расходы бизнеса на обеспечение этого процесса в 1 млрд руб., если речь идет о внедрении собственных разработок. Но там считают, что пролонгация перехода на ТИМ до 2024 года также может оказаться недостаточной. Директор по маркетингу проектной WE-ON Group Ксения Поленова считает, что для этого потребуется пять—семь лет. Она называет еще одной проблемой отсутствие стандартизации в сегменте ТИМ. «У каждого девелопера они свои»,— поясняет эксперт.

Сейчас технологии информационного моделирования используют около 90% застройщиков, в то время как, по разным оценкам, только 30% региональных девелоперов применяют их, продолжает Ксения Поленова. «Исходя из этого, региональные рынки станут узким местом при обязательном переходе на новые технологии»,— прогнозирует она.

Переход на ТИМ власти начали с госстроек, которые должны были начать применять эти технологии с 1 января 2022 года. Это значительная доля рынка: по данным Счетной палаты, в 2020 году общий объем госзакупок в строительстве достиг 6,3 трлн руб. Но проведенный в конце прошлого года межотраслевой ассоциацией саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия» опрос показал, что 85% контрагентов госстроек начали внедрять у себя ТИМ за месяц до обязательного перехода на эти технологии (см. “Ъ” от 7 декабря 2021 года).

Александра Мерцалова, Дарья Андрианова