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Коммерсантъ FM
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И другие юридические лица

В РФ впервые за шесть лет растет число созданных компаний

Эксперты Высшей школы экономики зафиксировали в России рост экономической активности — впервые за шесть лет отмечен рост числа созданных юрлиц при сокращении числа ликвидированных компаний. Впрочем, тренд не переломлен — суммарно пока компаний закрывается заметно больше, чем создается. Отчасти это объясняется тем, что ликвидация компаний в последние годы сопровождается перетоком юрлиц в категории индивидуальных предпринимателей и самозанятых — бизнес предпочитает переходить в альтернативные режимы в условиях неопределенности экономики сначала из-за ковидных ограничений, а затем и санкций в связи с военной операцией РФ на Украине.

Тренд меняется: российские предприниматели начали чаще открывать и реже ликвидировать компании

Тренд меняется: российские предприниматели начали чаще открывать и реже ликвидировать компании

Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ

Тренд меняется: российские предприниматели начали чаще открывать и реже ликвидировать компании

Фото: Петр Ковалев, Коммерсантъ

Институт статистических исследований и экономики знаний Высшей школы экономики по итогам 2021 года констатировал оживление предпринимательской активности в России. Так, в 2021 году в России впервые за шесть лет выросло число созданных организаций — 234,2 тыс. юридических лиц против 225,6 тыс. в 2020 году, показал анализ 18 отраслей в 85 регионах. При этом число ликвидированных компаний сократилось — до 391,6 тыс. против 527,2 тыс. годом ранее. Такая динамика может свидетельствовать о возможной смене тренда и сокращении темпов убыли компаний, считают эксперты. Дело в том, что мораторий на банкротство для наиболее пострадавших от СOVID-19 отраслей был временной мерой и мог повлиять на динамику лишь в 2020 году.

Впрочем, «сальдо» предпринимательской активности по-прежнему в отрицательной зоне — число ликвидированных юрлиц превышает число созданных на 157,4 тыс. Как отмечают аналитики, активнее всего закрывались компании из наиболее уязвимых для ограничений сфер — торговли и услуг. На первую пришлось 47% ушедших с рынка в 2020–2021 годы компаний, отрасль стала якорем для общероссийского показателя прироста числа юрлиц. На сферу услуг (ремонт, салоны красоты, подбор персонала, туристические агентства, строительство, финансовая и страховая деятельность) пришлось еще 20% убыли компаний в стране. В региональном разрезе самый низкий коэффициент прироста числа юрлиц (рассчитывается как разность коэффициентов рождаемости и смертности организаций; последние — это отношение созданных и ликвидированных за отчетный период организаций к числу действовавших в процентах) зафиксирован в Москве (минус 11,1) и Санкт-Петербурге (минус 10,7), где эпидемия была наиболее сильной, а концентрация самых пострадавших в коронакризис отраслей наиболее высока — так, на столичные города приходится 20% и 7% всех организаций в сфере торговли.

Сокращение числа юрлиц в 2020–2021 годах при этом сопровождалось ростом численности индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Количество последних в июле 2022 года превысило 5,4 млн человек. Налоговый режим пользуется популярностью не только в сферах доставки, в топ-5 наиболее популярных отраслей вошли «ремонт», «авто», «IT-сфера», «красота» и «информационные услуги», отмечают авторы исследования. Ранее эксперты уже отмечали тенденцию к превращению юридических лиц в ИП и самозанятых — такая динамика объясняется возможностями оптимизировать издержки и снизить административное давления в условиях регуляторного арбитража в отношении различных сегментов бизнеса (см. “Ъ” от 6 апреля). По мнению экспертов, такое измельчание бизнеса может затормозить развитие предпринимательства.

Статистика первых пяти месяцев 2022 года пока также выглядит позитивной, несмотря на введенные санкции и уход из России зарубежных компаний. Так, коэффициент прироста числа компаний составил минус 0,8 против минус 4,9 за 2021 год и минус 8,6 за 2020 год. «Не исключено, что определенную роль здесь играет очередной мораторий на возбуждение дел о банкротстве, введенный с апреля 2022 года»,— констатируют эксперты.

Диана Галиева

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