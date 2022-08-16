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Коммерсантъ FM
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Артем Дзюба нашел теплое место

Турецкий клуб «Адана Демирспор» предложил ему привлекательный контракт

К разрешению близится одна из главных трансферных интриг нынешнего лета, связанная с известным российским футболистом Артемом Дзюбой. Форвард, который минувшей весной покинул «Зенит» в поисках новой команды, получил наконец официальное предложение о контракте размером €1,5 млн в год от турецкого клуба-середняка «Адана Демирспор». Там Дзюба, если сделка, конечно, состоится, сможет воссоединиться с бывшим партнером по «Зениту» украинским защитником Ярославом Ракицким.

В «Адана Демирспор» Артема Дзюбу (на фото) ждет воссоединение со его бывшим одноклубником Ярославом Ракицким, которого турецкая команда подписала месяц назад

В «Адана Демирспор» Артема Дзюбу (на фото) ждет воссоединение со его бывшим одноклубником Ярославом Ракицким, которого турецкая команда подписала месяц назад

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В «Адана Демирспор» Артема Дзюбу (на фото) ждет воссоединение со его бывшим одноклубником Ярославом Ракицким, которого турецкая команда подписала месяц назад

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что отечественный нападающий Артем Дзюба близок к переходу в «Адана Демирспор», сообщил спортивный директор турецкого клуба Гекхан Гектюрк. Руководство команды предложило экс-форварду «Зенита» весьма привлекательный контракт, по которому он, утверждает «Спорт-Экспресс», будет получать €150 тыс. в месяц или, иначе говоря, €1,5 млн в год.

Статус свободного агента 33-летний Артем Дзюба, выступавший за «Зенит» с 2015 года, получил в марте.

Тогда он, облачившись в костюм Дэдпула, одного из супергероев Marvel, обнародовал видеоролик, в котором поблагодарил всех, кто имел отношение к его выступлению за петербургский клуб, и перечислил свои главные достижения последних лет. Их оказалось немало: четыре победы в национальном чемпионате, две победы в Кубке России, еще четыре победы в матчах за суперкубок, а также статус лучшего бомбардира в истории страны с 148 голами в активе в довесок.

Продлить контракт с «Зенитом» Дзюба на новых условиях тем не менее отказался. По предыдущему соглашению россиянин, по данным российских СМИ, получал около €4 млн ежегодно. А весной руководители сине-бело-голубых предложили ему, рассказывал «Р-Спорт», пойти на трехкратное понижение зарплаты.

Форвард, чьи финансовые запросы оказались выше, отклонил запрос петербуржцев и решил на время для поддержания формы присоединиться к «Рубину», чтобы тренироваться там под руководством главного тренера клуба Леонида Слуцкого. Но в казанской команде, которая после провального сезона вылетела в Первую лигу, форвард играть на постоянной основе, естественно, не хотел. Интерес к Дзюбе проявляли и зарубежные соревнующиеся в турецкой суперлиге клубы — «Истанбул Башакшехир», «Фенербахче», «Галатасарай». Однако позднее они, ссылаясь на различные причины, один за другим от своих претензий на российского нападающего отказались. Сербская «Црвена Звезда», некоторое время рассматривающая кандидатуру Дзюбы, тоже в конечном итоге подписывать его не захотела: клуб заявил, что ищет более молодого и скоростного игрока. СМИ писали о том, что россиянином интересовались и в Азербайджане, но поездки Дзюбы в Баку так ни к чему и не привели.

«Адана Демирспор» выглядит сейчас главным претендентом на россиянина, но согласится ли форвард подписывать контракт — большой вопрос.

Дело в том, что речь идет о турецком клубе-середняке, который в прошлом сезоне финишировал лишь на девятой позиции и как минимум в этом году соревноваться в еврокубках не будет. Шансов на то, что «Адана Демирспор» завершит текущий сезон в тройке, тоже не очень много.

Как Артем Дзюба объявил о завершении выступлений за «Зенит»

Кроме того, Артема Дзюбу в турецком клубе ждет, вероятно, серьезная конкуренция. Там на протяжении года выступает итальянский форвард Марио Балотелли по прозвищу Супер-Марио, успевший до этого поиграть в нескольких топовых европейских клубах — итальянских «Интере» и «Милане», английских «Ливерпуле» и «Манчестер Сити». В прошлом сезоне он в турецком чемпионате забил за «Адана Демирспор» 18 голов в 31 матче.

В то же время условия, которые турецкая команда предложила Артему Дзюбе, действительно представляются очень соблазнительными. Кроме того, в «Адана Демирспор» играет бывший партнер россиянина по «Зениту» украинский защитник Ярослав Ракицкий. С ним у форварда были довольно теплые отношения. Турецкий клуб заключил с Ракицким однолетний контракт с возможностью продления на еще один сезон месяц назад.

Екатерина Ремизова

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