Илюшу Терещенко ждут на восстановительное лечение

12 августа на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Владимир» мы рассказали историю 15-летнего Илюши Терещенко из Владимирской области («500 шагов», Инна Кравченко). Три года назад мальчик попал в страшную аварию, получил тяжелую черепно-мозговую травму: был в коме, не двигался. Активная реабилитация помогает Илюше восстановиться: он уже начал есть сам, вставать и проходить несколько шагов. Следующая цель врачей — увеличить мобильность мальчика, научить его проходить 200 метров. Рады сообщить: вся необходимая сумма (1 351 200 руб.) собрана. Родители Илюши благодарят всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Терещенко

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Илья Терещенко

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 12 августа 18 540 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Владимир», «Алтай», «Вятка», «Ярославия», «Псков», а также 152 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 23 детям на 20 296 937 руб.