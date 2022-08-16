52 доллара за тонну составит ставка пошлины на экспорт российской нефти с 1 сентября 2022 года, сообщил Минфин. Это на $1 меньше, чем в августе, что обусловлено снижением средней цены российской нефти на мировом рынке с $84,42 до $83,06 за баррель на фоне общего снижения спроса в ожидании экономического спада (цены на нефть Brent ушли ниже $100 за баррель). Впрочем, дисконт на поставки Urals к цене Brent продолжает снижаться: в августе он сократился до $20–25 за баррель ($30 — в июле, $32 — в июне), что отражает адаптацию рынка к переориентации российских поставок на Азию. За июль (см. “Ъ” от 1 августа) среднесуточная добыча нефти и газового конденсата к июню выросла на 2%, до 1,46 млн тонн.