Подпись лично на почту ношу

Верховный суд Северной Осетии отказал местному отделению Партии дела в иске к Центризбиркому республики с требованием зарегистрировать список ее кандидатов на выборах в региональный парламент. Ранее комиссия сняла список из-за того, что часть подписей якобы была собрана с нарушением, в здании почтового отделения во Владикавказе, то есть в месте выдачи пенсий (ст. 5.47 КоАП). В партии уверяют, что осуществляли сбор в отдельном офисе и с пенсионерами не пересекались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Согласно решению ЦИК Северной Осетии, для регистрации списка кандидатов партии необходимо было собрать в его поддержку 2,6 тыс. подписей избирателей. До половины автографов могли быть электронными. Семь партий от этой обязанности были освобождены — это «парламентская пятерка», а также «Родина» и «Коммунисты России», получившие льготу по итогам предыдущих региональных и муниципальных выборов.

Партия дела в конце июля представила в ЦИК республики 2,8 тыс. подписей, в том числе максимально допустимое число электронных. При проверке рабочей группой недействительными были признаны 64 автографа (2,3%), что является допустимым для регистрации уровнем брака. Однако 3 августа лидер республиканского отделения и первый номер списка Партии дела Артур Хадзарагов был признан виновным в административном правонарушении по ст. 5.47 КоАП — за организацию сбора подписей избирателей «в местах выдачи пенсий, пособий и иных социальных выплат». Ему назначили штраф в размере 2 тыс. руб.

Согласно материалам протокола, 18–20 июня сотрудники МВД по Северной Осетии проводили проверку с выездом на место, по результатам которой было установлено, что в офисе отделения Партии дела, расположенном в здании почтового отделения №40 Владикавказа (улица Максима Горького, 14), «осуществлялся сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения списка кандидатов». В других местах в те дни партийцы подписей не собирали, в связи с чем все 319 собранных тогда автографов (13,5% от общего числа) ЦИК признал недействительными. Поскольку после этого процент брака превысил допустимые 5%, 4 августа ЦИК отказал в регистрации списка Партии дела.

Сами партийцы с таким решением не согласны. «Это трехэтажное здание, отдельное изолированное помещение, офис с кондиционером, там стоят столы. Мы создали условия, чтобы люди пришли и расписались. А потом нам говорят, что мы собирали подписи на почте и якобы кто-то как-то мог подумать, что это за пенсию нужно расписаться»,— объяснил “Ъ” юрист партии Антон Долгов. По его словам, комиссия не имела права поднимать уровень брака в подписных листах без повторной проверки рабочей группой и принимать решение об отказе в регистрации на основании судебного решения, еще не вступившего в законную силу. Сейчас, правда, этот аргумент уже отпал: оспорить решение в апелляции партия не сумела. Тем не менее она собирается продолжать борьбу вплоть до Верховного суда РФ, резюмировал господин Долгов.

Напомним, помимо Северной Осетии 11 сентября пройдут выборы региональных депутатов в Удмуртии, Краснодарском крае, Пензенской, Саратовской и Сахалинской областях. Северная Осетия является единственным субъектом, где не будет списка кандидатов от парламентских «новичков» — партии «Новые люди»: из-за претензий к документам республиканский ЦИК исключил из него 17 из 85 человек, после чего число выдвиженцев стало меньше требуемого законом минимума (70 кандидатов). Верховный суд Северной Осетии встал на сторону избиркома. В пресс-службе партии заверили “Ъ”, что продолжают бороться за кандидатов и дойдут до Верховного суда РФ.

Интересно, что, несмотря на парламентскую льготу, не удалось заверить списки в двух республиках и «Коммунистам России»: у ЦИК Северной Осетии возникли претензии к порядку выдвижения кандидатов, а в Удмуртии партии отказали из-за 20% брака в подписных листах. Как сообщил “Ъ” руководитель удмуртского отделения «Коммунистов России» Юрий Мишкин, они не оспаривали решение ЦИКа, так как в этом «нет смысла».

Всего же собирать подписи на выборах в региональные парламенты пытались шесть партий в пяти регионах, но только в трех случаях этот процесс завершился успешно: у «Коммунистов России» и «Родины» в Саратовской области (по 9,5 тыс. подписей) и Партии пенсионеров на Сахалине (1,9 тыс.). «Яблоку» в Саратовской области заручиться поддержкой нужного числа избирателей не удалось, а на Сахалине его список не был заверен, даже несмотря на парламентскую льготу, из-за претензий к порядку выдвижения: «яблочники» не позвали на конференцию представителя Минюста. «Хотя он к избирательным действиям не имеет вообще никакого отношения. Если бы это было не "Яблоко", конечно, никто не обратил бы (на это нарушение.— “Ъ”) внимание»,— заявил “Ъ” председатель партии Николай Рыбаков. Оспаривать это решение «яблочники» не будут, добавил он.

Электоральный юрист Антон Рудаков называет достаточно редкой практику отказа в регистрации в связи со сбором подписей в запрещенных для этого местах. При этом у Партии дела есть шансы восстановить список, так как речь идет об обособленном помещении, уверен эксперт. «У них действительно существовал договор аренды, помещение почты находилось рядом, и у нее был свой договор. Так совпало, что это одно здание»,— отметил он.

Андрей Прах; Михаил Красильников, Ижевск