В избирком разрешили приходить налегке

Третий кассационный суд общей юрисдикции в Петербурге встал на сторону экс-кандидата в главы сельского поселения из Ненецкого округа, которого в его споре с избиркомом ранее поддержала прокуратура. Суд напомнил избиркомам, что они не имеют права игнорировать заявление кандидата о выдвижении, даже если тот не предоставил всех необходимых документов. Эксперт говорит, что подобные нарушения характерны скорее для выборов нижнего уровня и связаны с низким уровнем квалификации муниципальных избиркомов, но иногда они становятся инструментом «грязных технологий».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Третий кассационный суд оставил в силе представление прокурора, вынесенное год назад в адрес председателя избиркома муниципалитета Пустозерский сельсовет Ненецкого автономного округа Алены Выучейской. Об этом сообщила пресс-служба суда 15 августа. Текст решения еще не опубликован, но из карточки дела следует, что избирком отказался рассматривать заявление о самовыдвижении кандидата на выборах главы муниципалитета: комиссия не зарегистрировала его надлежащим образом, не известила самовыдвиженца о недостатках в представленных документах и не приняла решение о регистрации в качестве кандидата или отказе в ней, говорится в материалах дела. Прокуроры провели проверку и внесли представление председателю комиссии об устранении нарушений закона.

Глава избиркома не согласилась с прокурором и оспорила его представление в суде. Она ссылалась на то, что кандидат не предъявил паспорт и другие необходимые документы вместе с заявлением о самовыдвижении. Ему сообщили, что подтверждение о принятии заявления о выдвижении и документов он получит после устранения недостатков. «Поскольку гражданином документы, необходимые для выдвижения и регистрации, не были представлены, избирательная комиссия не имела правовых оснований для рассмотрения вопроса о его регистрации кандидатом либо об отказе в этом»,— приводит пресс-служба доводы истца.

Однако суд первой инстанции подтвердил законность представления надзорного ведомства и отказал избиркому в удовлетворении иска. Апелляция оставила это решение без изменения, а спустя год его подтвердила и кассационная инстанция. При этом суд разъяснил, что по закону избирательная комиссия считается уведомленной о выдвижении кандидата сразу после поступления в избирком письменного заявления о согласии баллотироваться, с этого момента кандидат получает статус выдвинутого и приобретает соответствующие права и обязанности.

«Правовое регулирование не предусматривает для избирательной комиссии возможности оставить без рассмотрения заявление кандидата о его выдвижении, если к нему не приложены все необходимые документы, поскольку само по себе выдвижение (самовыдвижение) носит уведомительный характер, что возлагает на избирательную комиссию обязанность в любом случае рассмотреть представленные кандидатом заявление и документы (при их наличии) и принять по ним соответствующее решение»,— разъяснила кассация. Суд также напомнил, что избирательная комиссия обязана извещать кандидата о недостатках в представленных документах не позднее чем за три дня до заседания, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации.

Отказ рассматривать заявление кандидата — ситуация, которая типична скорее для муниципальных выборов, и объясняется она чаще всего низким уровнем квалификации комиссий, говорит электоральный юрист Роман Смирнов. В ходе более значительных выборов, по его словам, такие ситуации если и возникают, то разрешаются уже на уровне вышестоящей комиссии, «даже прокурора звать не нужно». На самом деле избирком не вправе отказать кандидату в приеме у него заявления, пусть оно «хоть на туалетной бумаге написано», но впоследствии комиссия вправе вынести решение об отказе в регистрации, предварительно уведомив кандидата о недочетах в поданных документах, разъясняет эксперт. То, что этого не произошло, скорее всего, следствие формальной логики, которой руководствовался кто-то из членов комиссии, предполагает господин Смирнов. В любом случае прокуратура комиссию оперативно поправила — в Ненецком округе надзорное ведомство вообще действует очень активно в отношении защиты прав избирателей, отмечает юрист.

Массовые проблемы с подачей кандидатами документов на регистрацию фиксировались, в частности, на муниципальных выборах в Санкт-Петербурге в 2019 году: комиссии скрывали факт назначения выборов, искусственно создавали очереди, не позволявшие кандидатам вовремя сдать документы, или просто закрывали перед ними двери. Впрочем, как считает Роман Смирнов, Северная столица давно превратилась в самостоятельный «электоральный султанат», а в целом для российских выборов проблема не является столь типичной. Хотя отдельные электоральные технологии могли «просочиться» в соседние регионы, тем более что ненецкий окружной избирком недавно возглавил выходец из Санкт-Петербурга, резюмирует эксперт.

Анастасия Корня