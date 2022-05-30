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Коммерсантъ FM
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Судьи не прислушались к Центризбиркому

Нарушения в ходе думских выборов в Петербурге объявлены небесспорными

Суды Санкт-Петербурга окончательно отказали в частичном пересмотре итогов выборов в Госдуму 2021 года, которого требовал Центризбирком (ЦИК). Речь идет об участках, с которых во время голосования выносили сейф-пакеты с бюллетенями. Кировский суд Петербурга пришел к выводу, что это не является бесспорным нарушением, которое поставило бы под сомнение волеизъявление избирателей. В ЦИКе уже дали понять, что решение суда не обсуждается, но это еще не значит, что вопрос окончательно закрыт, предупреждает эксперт.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Городской суд Санкт-Петербурга рассмотрел в апелляции дела об обжаловании итогов выборов в Госдуму-2021 на участках №771, 757 и 758, следует из данных, размещенных в картотеке суда. Суд подтвердил отказ нижестоящей инстанции признать недействительными результаты голосования на этих участках, где в ночь с 18 на 19 сентября 2021 года сейфы с бюллетенями и другой избирательной документацией были вынесены из зоны видимости видеокамер и возвращены только через несколько часов. Итоги голосования на этих участках местные избиркомы оспорили по прямому поручению ЦИКа: в 2021 году он в специальном постановлении раскритиковал организацию выборов в Петербурге и распорядился обжаловать в суде результаты голосования на пяти участках, где были замечены наиболее серьезные нарушения.

В двух случаях из пяти суды просто отказались рассматривать иски избирательных комиссий. А еще в трех случаях, как следует из решений, Кировский райсуд Санкт-Петербурга пришел к выводу, что бесспорных нарушений, которые бы исключали возможность установления действительной воли избирателей, допущено не было, а следовательно, нет и оснований для такой «крайней меры», как отмена итогов голосования. Достаточно и того, что недействительными были признаны бюллетени из вынесенных с территории участков сейф-пакетов. «Вмешательство суда в порядок формирования органов государственной власти и определения итогов выборов представительного органа нарушит принцип распределения властей»,— говорится в решениях Кировского суда.

Мотивировочная часть решения апелляционной инстанции пока недоступна, но уже понятно, что в истории с обжалованием итогов выборов самими комиссиями можно ставить точку.

Формально поручение ЦИКа выполнено, но по существу результат нулевой, говорит юрист Иван Попов, представлявший в этих процессах заинтересованное лицо — экс-кандидата в Госдуму от партии «Справедливая Россия — За правду» Надежду Тихонову (она проиграла на выборах кандидату от «Единой России»). Впрочем, добавляет он, представители избиркомов Санкт-Петербурга не очень сильно старались и всячески подчеркивали, что действуют не по собственной воле, а исключительно во исполнение распоряжения ЦИКа, потому что неповиновение может стать основанием для расформирования комиссии.

На запрос “Ъ” с просьбой разъяснить, считает ли ЦИК полученный результат удовлетворительным, в комиссии не ответили. А источник “Ъ” в Центризбиркоме заявил, что ЦИК не комментирует решения судов и никто не может вмешиваться в их деятельность.

Решение Кировского суда можно считать не самым худшим, полагает Иван Попов: по крайней мере суд подтвердил, что сам по себе факт исчезновения сейфа с бюллетенями из поля видеонаблюдения достаточен для того, чтобы признать находившиеся там бюллетени недействительными. Такой подход демонстрируют далеко не все суды, отмечает юрист: например, Красносельский райсуд Санкт-Петербурга, рассматривавший иск кандидата Тихоновой об отмене результатов выборов на 14 участках, где были с помощью видеонаблюдения зафиксированы подозрительные манипуляции с сейфами, представленные ему доказательства проигнорировал.

Электоральный юрист Роман Смирнов уверен, что даже после судебных отказов вопрос нарушений на выборах в Санкт-Петербурге не закрыт. Северная столица всегда занимала особое место в ряду российских регионов, напоминает он, поскольку для Петербурга характерен высокий уровень конкуренции не только между властью и оппозицией, но и внутри лоялистского лагеря. И при действующей городской власти эта история вряд ли так быстро разрешится, предупреждает эксперт, тем более что апелляция — далеко не последняя судебная инстанция. И хотя суды традиционно занимают позицию «невмешательства» в избирательные процессы, такие споры — это шаг не только в юридической плоскости, но и в информационном пространстве, поэтому к этой истории, скорее всего, еще будут возвращаться, заключает эксперт.

Анастасия Корня, Елена Рожкова

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