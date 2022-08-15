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Коммерсантъ FM
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Теннисные рейтинги

Рейтинг АТР

1 (1). Даниил Медведев (Россия) — 6885 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 6760. 3 (3). Рафаэль Надаль — 5620. 4 (4). Карлос Алькарас (оба — Испания) — 5045. 5 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4865. 6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4770. 7 (5). Стефанос Циципас (Греция) — 4650. 8 (8). Андрей Рублев (Россия) — 3630. 9 (9). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3625. 10 (10). Хуберт Хуркач (Польша) — 3435. 11 (11). Кэмерон Норри (Великобритания) — 3065. 12 (12). Янник Синнер (Италия) — 2975. 13 (13). Тейлор Фриц (США) — 2930. 14 (23). Пабло Карреньо Буста (Испания) — 2545. 15 (14). Маттео Берреттини (Италия) — 2440. 16 (15). Диего Шварцман (Аргентина) — 2200. 17 (16). Марин Чилич (Хорватия) — 2130. 18 (19). Григор Димитров (Болгария) — 1810. 19 (18). Роберто Баутиста-Агут (Испания) — 1760. 20 (21). Алекс Де Минаур (Австралия) — 1665… 30 (28). Карен Хачанов — 1350... 38 (38). Аслан Карацев (оба — Россия) — 1175… 97 (122). Роман Сафиуллин (все — Россия)— 537.

Рейтинг WTA

1 (1). Ига Швёнтек (Польша) — 8501 очко. 2 (2). Анетт Контавейт (Эстония) — 4476. 3 (4). Мария Саккари (Греция) — 4190. 4 (3). Паула Бадоса (Испания) — 4155. 5 (5). Онс Жабер (Тунис) — 3920. 6 (15). Симона Халеп (Румыния) — 3255. 7 (6). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3121. 8 (7). Джессика Пегула (США) — 3116. 9 (8). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 2990. 10 (9). Дарья Касаткина (Россия) — 2795. 11 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2635. 12 (11). Коко Гауфф (США) — 2746. 13 (10). Эмма Радукану (Великобритания) — 2742. 14 (13). Лейла Фернандес (Канада) — 2569. 15 (16). Елена Остапенко (Латвия) — 2361. 16 (24). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2317. 17 (14). Каролина Плишкова (Чехия) — 2297. 18 (17). Даниэль Коллинс (США) — 2168. 19 (19). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2163. 20 (18). Вероника Кудерметова (Россия) — 2161… 27 (28). Екатерина Александрова — 1691… 45 (42). Людмила Самсонова — 1191...54 (48). Анастасия Потапова (все — Россия) — 1061.

В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.

  • Газета «Коммерсантъ» №148 от 16.08.2022, стр. 12

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