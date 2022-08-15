По закону Арестовича

На фоне звучащих все чаще рассуждений о том, что Запад в определенный момент может отказать в поддержке президенту Зеленскому, разочаровавшись в нем из-за его неспособности конвертировать вложенные в Украину миллиарды в победу над Россией, в Киеве заговорили о будущем лидере страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Строкань

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

На днях это сделали как бы невзначай украинский журналист Дмитрий Гордон (внесен Росинфомониторингом в список лиц, причастных к экстремизму или терроризму) и советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович. В ходе прогулки по вполне мирному Киеву две самые заметные «говорящие головы» Украины записали длинную беседу, которая вызвала продолжающие расходиться круги по днепровской воде.

Несмотря на уничижительные отклики, смысл которых сводился к тому, что нам показали очередной шутовской спектакль, эта беседа стала новым словом не только в информационной войне, но и в украинской политике августа 2022-го.

О многих вещах до этого в таких выражениях в Киеве все-таки не говорили. Так, выразив уверенность, что Запад не бросит Украину, Алексей Арестович поведал, как на встрече в формате Рамштайна западные коллеги напутствовали украинского министра обороны Алексея Резникова. Говоря о России, они, по словам Арестовича, просили: «Пожалуйста, добейте ее». Самым же сенсационным моментом стал эпизод, когда он мимоходом упомянул про свой «безумный рейтинг», который пока не отделим от рейтинга президента Зеленского. Но это только пока. «Если пойдет на второй срок, я не буду его подрезать. А если нет, надо будет думать»,— заметил о Владимире Зеленском Алексей Арестович, впервые обозначив свои президентские амбиции.

Это высказывание не вызвало никакого отклика у традиционных украинских политиков всех лагерей — как условно пророссийских, которые практически зачищены или сидят тише воды, ниже травы, так и «патриотической» оппозиции.

Петра Порошенко и Юлию Тимошенко — ветеранов украинской политики, которые когда-то были готовы высиживать свое президентство, как наседка на яйцах, тоже особо не видно и не слышно. Как и Святослава Вакарчука и еще одной так и не взошедшей звезды украинской политики — Александра Разумкова. Единственным, кто еще весной попытался одернуть нового кандидата в президенты, был мэр Днепра Борис Филатов, написавший о нем следующее: «Скажите, а только меня одного начало тошнить от Арестовича, его цинизма, глупых шуток и неприкрытого нарциссизма?»

В этой уникальной ситуации всю украинскую политику в одном лице и заменил такой человек, как Алексей Арестович. Согласно «Википедии» — «политик, разведчик, блогер, политический и военный обозреватель, колумнист интернет-СМИ, актер». Да, он еще и «организатор психологических семинаров и тренингов».

В общем, человек-оркестр, человек-армия, человек-пресса. И главное, человек-кандидат в президенты Украины с «безумным рейтингом». Сегодня Алексей Арестович победным маршем легко занимает чужие окопы, не боясь нарваться на встречный выстрел. В этих окопах, застыв в разных позах, лежат, разбросанные в разных позах, политические мертвецы. И только Алексей Арестович с каждым днем все более живой. Это и есть то, что пришло на смену украинской политике, которая движется по новому закону — закону Арестовича.

Сергей Строкань, обозреватель “Ъ”