Лаборатории не справились с вирусной нагрузкой

Россияне с ВИЧ вновь жалуются общественному движению «Пациентcкий контроль» на невозможность провести исследования крови для оценки эффективности терапии. В 2020 году в центрах СПИД объясняли отказы взять анализы загруженностью лабораторий тестами на COVID-19, теперь — санкциями и удорожанием реактивов. В Санкт-Петербурге даже намерены проверять вирусную нагрузку и иммунитет раз в год при рекомендации Минздрава РФ минимум два раза в год. Глава федерального Центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский называет эту проблему «хронической» и объясняет ее несогласованностью между Минздравом РФ и регионами. В Минздраве заявляют, что «текущая доступность тестов для диагностики ВИЧ остается высокой».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Реактивов для нужных анализов сначала не хватало из-за пандемии, потом из-за санкций, но в Минздраве считают, что пациенты с ВИЧ тревожатся зря

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Реактивов для нужных анализов сначала не хватало из-за пандемии, потом из-за санкций, но в Минздраве считают, что пациенты с ВИЧ тревожатся зря

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

В ряде регионов РФ пациентам с ВИЧ в течение нескольких месяцев не могут провести исследования крови на вирусную нагрузку и иммунный статус, рассказала “Ъ” представитель общественного движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина. Особенно много жалоб на отказы поступает из Челябинской и Кемеровской областей. Проблемы также выявлены в Ульяновской, Калининградской, Оренбургской, Архангельской, Курганской, Нижегородской, Тюменской, Амурской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Орловской областях, республиках Крым, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан, Краснодарском и Красноярском краях и Санкт-Петербурге. Госпожа Верещагина отметила, что, согласно рекомендациям Минздрава, новым пациентам необходимо делать исследования раз в месяц, затем, пока идет стабилизация состояния — раз в три месяца, а затем — раз в полгода. В «Пациентский контроль» обращаются люди с ВИЧ, не проверявшие свои показатели больше года.

Юлия Верещагина рассказала о жительнице Челябинска, которая в конце апреля приехала на прием в областной центр СПИД, чтобы узнать результаты анализов, взятых еще в январе 2022 года. «Сказали, что не сделали, так как нет тест-систем. Якобы они импортные, и в связи со сложившейся ситуацией с Украиной их нет. У меня низкий иммунный статус, и для меня важно знать, все ли хорошо в моем организме»,— сообщила женщина. Она добавила, что в челябинском центре СПИД реагенты отсутствуют уже не первый год, и «винят в этом то коронавирус, то теперь санкции». Отметим, в ноябре 2020 года “Ъ” рассказывал, что невозможность сделать эти анализы ВИЧ-пациентам в регионах объясняли загруженностью лабораторий тестами граждан на COVID-19.

Пациентка из Челябинска собиралась поехать на прием в июне, однако, по словам госпожи Верещагиной, в области ситуация не изменилась и к августу, а жалобы от граждан с ВИЧ продолжают поступать. Региональные власти игнорируют запросы «Пациентского контроля». “Ъ” также не удалось на момент публикации получить комментарий челябинского минздрава.

Заместитель главврача по лечебной части Кузбасского центра по профилактике и борьбе со СПИД Ольга Бородкина сообщила “Ъ”, что «на данный момент проблем с проведением необходимых тестов» в центре нет. Отметим, последнюю жалобу от жителя региона «Пациентский контроль» получил 27 июля. Вместе с тем госпожа Бородкина признала, что, когда изменилась геополитическая ситуация, возникли некоторые проблемы со сроками поставок реактивов. В марте, по ее словам, даже не удалось провести один из аукционов, но затем все закупки были выполнены. «Единственное, что сильно изменилось, удлинились сроки поставок — с 10–20 дней до 90–120»,— отметила она. В таких обстоятельствах пришлось провести «медицинскую сортировку»: тестировать только детей, беременных, больных с показаниями, а плановые тесты (три в течение года) сдвигать по времени на более поздний срок.

Аналогичная ситуация, вероятно, сложилась в Калининградской области. Местный минздрав пока не прокомментировал «Пациентскому контролю» жалобы, поступавшие в организацию вплоть до начала августа. Однако проблему подтверждают объявления администрации калининградского центра СПИД, развешенные, по данным пациентов, на дверях кабинетов. Там указано, что «в связи с задержкой поставки тест-систем для определения иммунного статуса от зарубежного производителя проведение исследований откладывается до получения диагностикума».

Пациенту из Санкт-Петербурга инфекционист объявил, что теперь анализы будут брать раз в год, «так как из-за санкций реактивы стали дорогими». Косвенно эту жалобу подтверждает видео, опубликованное на странице Центра СПИД СПб во «ВКонтакте» с названием «ВИЧ под контролем». «Мы склоняемся к тому, что если пациент аккуратно принимает терапию, то мы можем смотреть анализы и раз в год»,— обращается к пациентам замглавврача по амбулаторно-клинической работе Наталия Сизова.

С этой трактовкой не согласен глава федерального Центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Он отмечает, что обычно анализы на вирусную нагрузку и иммунный статус делаются три-четыре раза в год. Без такого контроля человек может не знать, что его лечение неэффективно: «Он даже вроде бы получает терапию, но, скажем, неудачно подобраны препараты, и у него, допустим, устойчивый к этим препаратам вирус. Ухудшений он не видит, они скрытые, но иммунитет тем временем падает, количество вируса в крови увеличивается, и это все рано или поздно даст клинические проявления».

Единственный регион, власти которого не только ответили на запрос «Пациентского контроля», но и признали проблему,— Ульяновская область. Сложности с изменением показателей иммунитета и вирусной нагрузки у пациентов с ВИЧ в областном ведомстве объяснили снижением в 2022 году федерального финансирования на приобретение тест-систем на 2 050 400 руб. по сравнению с 2021 годом. При этом в минздраве заверили, что выделили больше средств из областного бюджета и обещали обеспечить пациентов тест-системами до конца мая этого года. По словам Юлии Верещагиной, как раз 27 мая из региона пришла последняя жалоба: вероятно, после этого ситуация действительно наладилась.

Вадим Покровский называет перебои в обеспечении пациентов в России тестами на вирусную нагрузку и иммунитет «хроническим заболеванием», которое время от времени возникает почти в каждом регионе. Это связано, по мнению господина Покровского, «с разнобоем в финансировании». Частично средства для закупки этих тестов направляются в регионы из федерального бюджета, остальное должны выделить сами субъекты. «В связи с этим, видимо, и не происходит достаточной закупки. Кто виноват, сложно сказать, но согласованность отсутствует»,— говорит Вадим Покровский. Он подчеркивает, что в России сейчас в целом «недостаточно централизованная» борьба с ВИЧ-инфекцией: «Если раньше была ясная вертикаль: федеральный центр, окружные центры, которые более или менее контролировали эту ситуацию, то сейчас есть Минздрав и есть регионы, действия которых не вполне согласованы».

В ответ на запрос “Ъ” Минздрав РФ предоставил комментарий главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции Алексея Мазуса на условиях его публикации без сокращений: «Тесты для диагностики ВИЧ — чувствительная сфера российского здравоохранения. Но не в том значении, которое этому пытаются придать некоммерческие организации, десятилетиями получающие гранты недружественных России влиятельных организаций и на эти деньги выражающие активное сопротивление успехам российского здравоохранения (как правило, через медийное его "обессиливание" и придание в публичном поле дополнительного веса техническим деталям организационного процесса, которые на самом деле принципиально не влияют на доступность диагностики для пациентов). А как раз в смысле неослабеваемого фокуса как со стороны Министерства здравоохранения РФ, так и со стороны территориальных органов исполнительной власти субъектов страны (закупка средств диагностики ВИЧ является прежде всего зоной их ответственности).

Это не исключает и не может, как в любой отрасли, исключать логистических сбоев в отдельных регионах. Однако текущая доступность тестов для диагностики ВИЧ в России остается высокой. Кроме того, мы с коллегами не раз озвучивали, что на этом треке актуализирована госпрограмма импортозамещения, реализуемая в стране уже не один год. В решающей степени линейки тестов для диагностики ВИЧ заменены на соответствующие системы российского производства».

Наталья Костарнова; Игорь Лавренков, Кемерово, Юлия Гарипова, Челябинск