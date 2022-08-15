Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лаборатории не справились с вирусной нагрузкой

Пациенты с ВИЧ жалуются на отказы в проведении необходимых анализов

Россияне с ВИЧ вновь жалуются общественному движению «Пациентcкий контроль» на невозможность провести исследования крови для оценки эффективности терапии. В 2020 году в центрах СПИД объясняли отказы взять анализы загруженностью лабораторий тестами на COVID-19, теперь — санкциями и удорожанием реактивов. В Санкт-Петербурге даже намерены проверять вирусную нагрузку и иммунитет раз в год при рекомендации Минздрава РФ минимум два раза в год. Глава федерального Центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский называет эту проблему «хронической» и объясняет ее несогласованностью между Минздравом РФ и регионами. В Минздраве заявляют, что «текущая доступность тестов для диагностики ВИЧ остается высокой».

Реактивов для нужных анализов сначала не хватало из-за пандемии, потом из-за санкций, но в Минздраве считают, что пациенты с ВИЧ тревожатся зря

Реактивов для нужных анализов сначала не хватало из-за пандемии, потом из-за санкций, но в Минздраве считают, что пациенты с ВИЧ тревожатся зря

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Реактивов для нужных анализов сначала не хватало из-за пандемии, потом из-за санкций, но в Минздраве считают, что пациенты с ВИЧ тревожатся зря

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

В ряде регионов РФ пациентам с ВИЧ в течение нескольких месяцев не могут провести исследования крови на вирусную нагрузку и иммунный статус, рассказала “Ъ” представитель общественного движения «Пациентский контроль» Юлия Верещагина. Особенно много жалоб на отказы поступает из Челябинской и Кемеровской областей. Проблемы также выявлены в Ульяновской, Калининградской, Оренбургской, Архангельской, Курганской, Нижегородской, Тюменской, Амурской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Орловской областях, республиках Крым, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Дагестан, Краснодарском и Красноярском краях и Санкт-Петербурге. Госпожа Верещагина отметила, что, согласно рекомендациям Минздрава, новым пациентам необходимо делать исследования раз в месяц, затем, пока идет стабилизация состояния — раз в три месяца, а затем — раз в полгода. В «Пациентский контроль» обращаются люди с ВИЧ, не проверявшие свои показатели больше года.

Юлия Верещагина рассказала о жительнице Челябинска, которая в конце апреля приехала на прием в областной центр СПИД, чтобы узнать результаты анализов, взятых еще в январе 2022 года. «Сказали, что не сделали, так как нет тест-систем. Якобы они импортные, и в связи со сложившейся ситуацией с Украиной их нет. У меня низкий иммунный статус, и для меня важно знать, все ли хорошо в моем организме»,— сообщила женщина. Она добавила, что в челябинском центре СПИД реагенты отсутствуют уже не первый год, и «винят в этом то коронавирус, то теперь санкции». Отметим, в ноябре 2020 года “Ъ” рассказывал, что невозможность сделать эти анализы ВИЧ-пациентам в регионах объясняли загруженностью лабораторий тестами граждан на COVID-19.

Пациентка из Челябинска собиралась поехать на прием в июне, однако, по словам госпожи Верещагиной, в области ситуация не изменилась и к августу, а жалобы от граждан с ВИЧ продолжают поступать. Региональные власти игнорируют запросы «Пациентского контроля». “Ъ” также не удалось на момент публикации получить комментарий челябинского минздрава.

Заместитель главврача по лечебной части Кузбасского центра по профилактике и борьбе со СПИД Ольга Бородкина сообщила “Ъ”, что «на данный момент проблем с проведением необходимых тестов» в центре нет. Отметим, последнюю жалобу от жителя региона «Пациентский контроль» получил 27 июля. Вместе с тем госпожа Бородкина признала, что, когда изменилась геополитическая ситуация, возникли некоторые проблемы со сроками поставок реактивов. В марте, по ее словам, даже не удалось провести один из аукционов, но затем все закупки были выполнены. «Единственное, что сильно изменилось, удлинились сроки поставок — с 10–20 дней до 90–120»,— отметила она. В таких обстоятельствах пришлось провести «медицинскую сортировку»: тестировать только детей, беременных, больных с показаниями, а плановые тесты (три в течение года) сдвигать по времени на более поздний срок.

Аналогичная ситуация, вероятно, сложилась в Калининградской области. Местный минздрав пока не прокомментировал «Пациентскому контролю» жалобы, поступавшие в организацию вплоть до начала августа. Однако проблему подтверждают объявления администрации калининградского центра СПИД, развешенные, по данным пациентов, на дверях кабинетов. Там указано, что «в связи с задержкой поставки тест-систем для определения иммунного статуса от зарубежного производителя проведение исследований откладывается до получения диагностикума».

Пациенту из Санкт-Петербурга инфекционист объявил, что теперь анализы будут брать раз в год, «так как из-за санкций реактивы стали дорогими». Косвенно эту жалобу подтверждает видео, опубликованное на странице Центра СПИД СПб во «ВКонтакте» с названием «ВИЧ под контролем». «Мы склоняемся к тому, что если пациент аккуратно принимает терапию, то мы можем смотреть анализы и раз в год»,— обращается к пациентам замглавврача по амбулаторно-клинической работе Наталия Сизова.

С этой трактовкой не согласен глава федерального Центра по борьбе со СПИДом Вадим Покровский. Он отмечает, что обычно анализы на вирусную нагрузку и иммунный статус делаются три-четыре раза в год. Без такого контроля человек может не знать, что его лечение неэффективно: «Он даже вроде бы получает терапию, но, скажем, неудачно подобраны препараты, и у него, допустим, устойчивый к этим препаратам вирус. Ухудшений он не видит, они скрытые, но иммунитет тем временем падает, количество вируса в крови увеличивается, и это все рано или поздно даст клинические проявления».

Единственный регион, власти которого не только ответили на запрос «Пациентского контроля», но и признали проблему,— Ульяновская область. Сложности с изменением показателей иммунитета и вирусной нагрузки у пациентов с ВИЧ в областном ведомстве объяснили снижением в 2022 году федерального финансирования на приобретение тест-систем на 2 050 400 руб. по сравнению с 2021 годом. При этом в минздраве заверили, что выделили больше средств из областного бюджета и обещали обеспечить пациентов тест-системами до конца мая этого года. По словам Юлии Верещагиной, как раз 27 мая из региона пришла последняя жалоба: вероятно, после этого ситуация действительно наладилась.

Вадим Покровский называет перебои в обеспечении пациентов в России тестами на вирусную нагрузку и иммунитет «хроническим заболеванием», которое время от времени возникает почти в каждом регионе. Это связано, по мнению господина Покровского, «с разнобоем в финансировании». Частично средства для закупки этих тестов направляются в регионы из федерального бюджета, остальное должны выделить сами субъекты. «В связи с этим, видимо, и не происходит достаточной закупки. Кто виноват, сложно сказать, но согласованность отсутствует»,— говорит Вадим Покровский. Он подчеркивает, что в России сейчас в целом «недостаточно централизованная» борьба с ВИЧ-инфекцией: «Если раньше была ясная вертикаль: федеральный центр, окружные центры, которые более или менее контролировали эту ситуацию, то сейчас есть Минздрав и есть регионы, действия которых не вполне согласованы».

В ответ на запрос “Ъ” Минздрав РФ предоставил комментарий главного внештатного специалиста по ВИЧ-инфекции Алексея Мазуса на условиях его публикации без сокращений: «Тесты для диагностики ВИЧ — чувствительная сфера российского здравоохранения. Но не в том значении, которое этому пытаются придать некоммерческие организации, десятилетиями получающие гранты недружественных России влиятельных организаций и на эти деньги выражающие активное сопротивление успехам российского здравоохранения (как правило, через медийное его "обессиливание" и придание в публичном поле дополнительного веса техническим деталям организационного процесса, которые на самом деле принципиально не влияют на доступность диагностики для пациентов). А как раз в смысле неослабеваемого фокуса как со стороны Министерства здравоохранения РФ, так и со стороны территориальных органов исполнительной власти субъектов страны (закупка средств диагностики ВИЧ является прежде всего зоной их ответственности).

Это не исключает и не может, как в любой отрасли, исключать логистических сбоев в отдельных регионах. Однако текущая доступность тестов для диагностики ВИЧ в России остается высокой. Кроме того, мы с коллегами не раз озвучивали, что на этом треке актуализирована госпрограмма импортозамещения, реализуемая в стране уже не один год. В решающей степени линейки тестов для диагностики ВИЧ заменены на соответствующие системы российского производства».

Наталья Костарнова; Игорь Лавренков, Кемерово, Юлия Гарипова, Челябинск

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...