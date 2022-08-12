Для спасения Илюши Терещенко не хватает 729 200 руб.

Невролог реабилитационного центра «Три сестры» Олег Прорвич (д. Райки, Московская обл.): «После черепно-мозговой травмы, полученной в ДТП, у Ильи возникли трудности с передвижением, самообслуживанием, речью и памятью. Мы будем работать над увеличением мобильности мальчика: он сможет проходить с минимальной помощью около 200 метров. Работа с эрготерапевтом будет направлена на закрепление навыков самообслуживания. Учитывая имеющиеся трудности с речью и памятью, с Ильей будут заниматься нейропсихолог и логопед. Надеемся, нам удастся улучшить состояние мальчика».

Стоимость лечения 1 351 200 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 600 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Владимир» соберут 22 тыс. руб. Не хватает 729 200 руб.

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