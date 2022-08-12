Рынок жилья держится на оптимизме

После весеннего спада рынок жилищного строительства начал восстанавливаться. К такому выводу пришел институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ», опросив крупных девелоперов по всей стране. Однако эксперты утверждают, что наблюдают противоположную картину: летом спрос на квартиры в новостройках на треть ниже, чем было до кризиса, а себестоимость строительства остается высокой. Это вынуждает компании выводить на рынок меньше новых проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались данные опроса, проведенного в конце июля среди застройщиков жилья по всей стране Институтом развития строительной отрасли (ИРСО) и ВЦИОМом по заказу «Дом.РФ». Результаты показывают, что доминировавший весной, сразу после начала военных действий на Украине, пессимистичный настрой на рынке жилья по поводу дальнейших перспектив бизнеса несколько снизился. В июле только 7% опрошенных девелоперов заявили, что заметно сузились возможности покупок новых площадок под застройку, хотя в мае таких было 27%.

Вносить изменения в производственные планы в июне вынуждены были 78% респондентов, в апреле — 85%. Доля компаний, не выполняющих план работ, в июле составила 10%, а весной — 19%. План по продажам жилья в июле не выполнили 73% застройщиков, в мае — 81%. «Несмотря на неутешительные прогнозы, звучавшие в феврале и весной, мы видим позитивные подвижки почти по всем параметрам рынка строительства жилья, который перешел к устойчивому восстановлению»,— заявил “Ъ” гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Однако независимые эксперты утверждают, что рынок все еще находится в зоне турбулентности. По подсчетам CEO Dataflat.ru Александра Пыпина, в июне спрос на жилье на первичном рынке Москвы был ниже на 36%, чем год назад. На фоне слабых продаж застройщики по-прежнему замораживают проекты, «ситуация не улучшилась с марта». По данным ИРСО, в апреле 38% девелоперов не выполнили план по выводу новых проектов, в мае — 43%, в июне — 41%.

Опрос межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия» показал, что в марте 40% застройщиков вынуждены были остановить строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости, еще 29% респондентов решили отложить недавно начатые стройки (см. “Ъ” от 25 марта). Но после нескольких месяцев простоя девелоперы возобновили проектирование нового жилья, уточняет руководитель отдела развития и планирования проектной компании We-On Group Андрей Абрамов.

В этот кризис застройщики ждут от властей прямой поддержки, а не только косвенных мер в виде стимулирования ипотеки и отраслей, поясняет исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский. В конце 2021 года правительство РФ постановило сократить строительный цикл на 30% за счет уменьшения сроков подготовки и согласования разрешительной документации. Но во многих регионах к этому так и не приступили, а в некоторых субъектах РФ даже добавили дополнительные процедуры, отмечает господин Преображенский.

На сокращение активности по запуску новых проектов также влияет рост себестоимости. По данным ИРСО, в июле 26% девелоперов отметили рост цен на стройматериалы, 17% — увеличение стоимости строительных работ: в апреле таких респондентов было 80% и 51% соответственно. Пока наблюдается небольшая коррекция цен на базовые стройматериалы, но себестоимость строительства по-прежнему остается высокой, констатирует управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка. Руководитель отдела мониторинга цен ГК «Гранель» Елена Миронова ожидает, что из-за недостатка предложения и активного спроса стоимость сырья вряд ли сократится в будущем.

Гендиректор ГК МИЦ Владимир Третьяков напоминает, что логистические цепочки до сих пор не выстроены. Самая большая проблема стройиндустрии — импортозамещение оборудования у производителей материалов, где минимум 80% зарубежной техники, аналогов которой на нашем рынке «нет и не будет», предупреждает гендиректор РАСК Федор Выломов. Переориентация с западных на азиатских рынки, считает коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков, продлится не один год.

Дарья Андрианова