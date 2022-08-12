Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Рынок жилья держится на оптимизме

Застройщики поверили в перспективы бизнеса

После весеннего спада рынок жилищного строительства начал восстанавливаться. К такому выводу пришел институт развития в жилищной сфере «Дом.РФ», опросив крупных девелоперов по всей стране. Однако эксперты утверждают, что наблюдают противоположную картину: летом спрос на квартиры в новостройках на треть ниже, чем было до кризиса, а себестоимость строительства остается высокой. Это вынуждает компании выводить на рынок меньше новых проектов.

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

В распоряжении “Ъ” оказались данные опроса, проведенного в конце июля среди застройщиков жилья по всей стране Институтом развития строительной отрасли (ИРСО) и ВЦИОМом по заказу «Дом.РФ». Результаты показывают, что доминировавший весной, сразу после начала военных действий на Украине, пессимистичный настрой на рынке жилья по поводу дальнейших перспектив бизнеса несколько снизился. В июле только 7% опрошенных девелоперов заявили, что заметно сузились возможности покупок новых площадок под застройку, хотя в мае таких было 27%.

Вносить изменения в производственные планы в июне вынуждены были 78% респондентов, в апреле — 85%. Доля компаний, не выполняющих план работ, в июле составила 10%, а весной — 19%. План по продажам жилья в июле не выполнили 73% застройщиков, в мае — 81%. «Несмотря на неутешительные прогнозы, звучавшие в феврале и весной, мы видим позитивные подвижки почти по всем параметрам рынка строительства жилья, который перешел к устойчивому восстановлению»,— заявил “Ъ” гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

Однако независимые эксперты утверждают, что рынок все еще находится в зоне турбулентности. По подсчетам CEO Dataflat.ru Александра Пыпина, в июне спрос на жилье на первичном рынке Москвы был ниже на 36%, чем год назад. На фоне слабых продаж застройщики по-прежнему замораживают проекты, «ситуация не улучшилась с марта». По данным ИРСО, в апреле 38% девелоперов не выполнили план по выводу новых проектов, в мае — 43%, в июне — 41%.

Опрос межотраслевой ассоциации саморегуляторов в области строительства и проектирования «Синергия» показал, что в марте 40% застройщиков вынуждены были остановить строительство отдельных объектов жилой и коммерческой недвижимости, еще 29% респондентов решили отложить недавно начатые стройки (см. “Ъ” от 25 марта). Но после нескольких месяцев простоя девелоперы возобновили проектирование нового жилья, уточняет руководитель отдела развития и планирования проектной компании We-On Group Андрей Абрамов.

В этот кризис застройщики ждут от властей прямой поддержки, а не только косвенных мер в виде стимулирования ипотеки и отраслей, поясняет исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский. В конце 2021 года правительство РФ постановило сократить строительный цикл на 30% за счет уменьшения сроков подготовки и согласования разрешительной документации. Но во многих регионах к этому так и не приступили, а в некоторых субъектах РФ даже добавили дополнительные процедуры, отмечает господин Преображенский.

На сокращение активности по запуску новых проектов также влияет рост себестоимости. По данным ИРСО, в июле 26% девелоперов отметили рост цен на стройматериалы, 17% — увеличение стоимости строительных работ: в апреле таких респондентов было 80% и 51% соответственно. Пока наблюдается небольшая коррекция цен на базовые стройматериалы, но себестоимость строительства по-прежнему остается высокой, констатирует управляющий партнер «Метриума» Надежда Коркка. Руководитель отдела мониторинга цен ГК «Гранель» Елена Миронова ожидает, что из-за недостатка предложения и активного спроса стоимость сырья вряд ли сократится в будущем.

Гендиректор ГК МИЦ Владимир Третьяков напоминает, что логистические цепочки до сих пор не выстроены. Самая большая проблема стройиндустрии — импортозамещение оборудования у производителей материалов, где минимум 80% зарубежной техники, аналогов которой на нашем рынке «нет и не будет», предупреждает гендиректор РАСК Федор Выломов. Переориентация с западных на азиатских рынки, считает коммерческий директор ГК «Основа» Игорь Сибренков, продлится не один год.

Дарья Андрианова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...