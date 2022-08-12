Кто на старенького

Стартующий сегодня чемпионат Испании вряд ли минует судьба подавляющего большинства испанских первенств, в которых за золото борьбу вели два гиганта — «Реал» и «Барселона». На сей раз расклад в этой борьбе выглядит жутко интригующим — прежде всего благодаря активной трансферной кампании пережившего кризис каталонского клуба.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фаворит чемпионата Испании «Реал» собирается делать ставку на старую гвардию — в том числе на 36-летнего Луку Модрича (слева) и 34-летнего Карима Бензема

Фото: Алекс Сохацки, Коммерсантъ Фаворит чемпионата Испании «Реал» собирается делать ставку на старую гвардию — в том числе на 36-летнего Луку Модрича (слева) и 34-летнего Карима Бензема

Фото: Алекс Сохацки, Коммерсантъ

Признаков того, что в очередном чемпионате Испании, который откроется сегодня матчем «Осасуны» с «Севильей», случится что-то по-настоящему экстраординарное, такое, из-за чего можно будет приклеить ярлык турнира аномального, не сыщешь днем с огнем. Его средний уровень высок, но по крайней мере «на бумаге» два монстра — «Реал» и «Барселона» — по-прежнему слишком выделяются на общем фоне, чтобы всерьез думать, что кому-нибудь на длинной дистанции по силам удержаться рядом с ними. Исключение — разве что «Атлетико», в позапрошлом первенстве их обскакавший, но все-таки и он, строго говоря, не тянет на полноценную ровню гигантам, тем более после того как Луис Суарес, душа нападения команды, вдруг решил, что пора потихоньку сворачивать карьеру и отправляться доигрывать на родину, в Уругвай. Зато предостаточно поводов поспорить насчет того, что сулит нынешняя драка двух гигантов.

Поводы гарантировали различия в подходе к «настройке» перед чемпионатом, которые избрали «Реал» и «Барселона». А они ведь абсолютно радикальные.

Мадридцы поставили на стабильность. На самом деле, как и кем «Реал» собирается брать титулы в нынешнем сезоне, представить совершенно нетрудно: да теми же людьми и теми же схемами, что брал их, выиграв и национальное первенство, и Лигу чемпионов, в сезоне предыдущем. Во время летней трансферной кампании он, потерпев неудачу с приглашением Килиана Мбаппе, избавлялся от игроков, превратившихся, строго говоря, в балласт, Луки Йовича, Марселу, Иско и искал усиления из разряда точечных, не означающих серьезных стилистических корректировок. Нашел два — в лице Орельена Чуамени для укрепления глубины в опорной зоне и в лице Антонио Рюдигера для укрепления глубины в обороне.

Такой подход может показаться безукоризненным. Ну, действительно, зачем ломать тщательно отлаженные тренером Карло Анчелотти и исправно работавшие механизмы, если можно лишь чуть смазать их свежей капелькой масла? Но в случае с «Реалом» подводный камушек бросается в глаза. Это колоссальная зависимость от двух игроков, которые находятся в том возрасте, когда спад может произойти в любой момент. Луке Модричу, стрежневой фигуре в центре поля,— 36 лет, Кариму Бензема, в минувшем сезоне обеспечившему клубу собственными ударами или точными передачами партнерам почти половину от всех забитых голов,— 34 года. В матче за европейский Суперкубок, в котором «Реал» в среду убедительно — 2:0 — одолел «Айнтрахт», намеков на потерю ими тонуса не наблюдалось. Но это только первый после каникул официальный матч в уплотненном до предела катарским чемпионатом мира календаре ближайших месяцев. А немецкий середняк не тот фон, чтобы тонус как следует проверить.

Поведение «Барселоны» — полная противоположность мадридскому. Ее летняя селекция была демонстрацией решительности, с которой каталонцы выбрасывают на помойку последствия недавнего кризиса. «Барселона» покупала игроков, и игроков классных, Франка Кессье, Андреаса Кристенсена, Рафинью, Жюля Кунде, Роберта Левандовского с таким же азартом, как в периоды процветания, континентального доминирования. И человеку, который к ней неравнодушен, воображение сейчас наверняка рисует восхитительную картину: Кристенсен с Кунде добавляют прочности и бодрости постаревшей защите, Левандовский при помощи Рафиньи добавляет остроты и эффективности атаке, и забитые мячи градом сыплются в чужие ворота, как фрукты из рога изобилия. А рядом с ними обретают невероятную мощь талантливые барселонские тинейджеры — Гави, залечивающие травмы Педри с Ансу Фати. И новый крутой взлет просто неминуем, потому что в сравнении с тем же «Реалом» у «Барселоны» уже и длиннее скамейка, и богаче набор тактических вариантов: в распоряжении Анчелотти остается, по сути, одна верная схема, а в распоряжении наставника каталонцев Хави их, похоже, теперь несколько. А акценты можно варьировать в зависимости от того, кого ты выпускаешь на поле и на какую позицию, ведь, допустим, козырь Кунде — это в том числе универсализм.

Скептик, которому эту картину представят, разумеется, усмехнется. Во-первых, сначала нужно дождаться, чтобы всех этих новобранцев зарегистрировали испанские футбольные власти, потому что «Барселона» до сих пор, несмотря на все усилия, не убедила их, что полностью соответствует правилам финансового fair play. А во-вторых, ее история свидетельствует о том, что в этом веке кадровые метания, «смысловые» изменения, такие как интеграция в переднюю линию требующего постоянного обслуживания классического центрфорварда, скорее вредили ей, чем помогали. И держалась на верхушке «Барселона» благодаря тому, на что нынче поставил «Реал»,— стабильности.

Алексей Доспехов