Театр одного живописца

В нью-йоркской больнице Mount Sinai после тяжелой и продолжительной болезни легких в возрасте 78 лет скончалась знаменитая российская художница, академик Российской академии художеств Наталья Нестерова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Художница Наталья Нестерова на фоне своих работ из серии «Маски»

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Художница Наталья Нестерова на фоне своих работ из серии «Маски»

Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

Когда нью-йоркский издатель решил в конце 1990-х собрать альбом работ Натальи Нестеровой «Отражения утраченного времени», он потратил 12 лет на их поиски в частных коллекциях и музеях всего мира. Это многое говорит о популярности, хотя вряд ли кто-то мог подозревать подобный успех в 1960-е, когда Нестерова начинала профессиональную карьеру.

Она родилась в семье московских архитекторов, детство провела в доме в Лаврском переулке на Самотеке и была внучкой художника — не знаменитого Михаила Нестерова, а Николая Нестерова, ученика Аполлинария Васнецова, Константина Коровина и Леонида Пастернака. Мир искусства, в который Нестерова оказалась погружена с детства, определил и сознание — она считала себя учеником деда, чьи работы висели в доме, и биографию — Нестерова училась сначала в художественной школе при Московском государственном художественном институте имени Сурикова, а затем и в самом институте у Дмитрия Жилинского.

Ее трогали будничные сюжеты — кафе, метро, парки с их каруселями, велосипедисты и устремляющиеся за ними птицы, простые праздники, быт как таковой. Взгляд ее был лишен сатирического прищура, движение уступало место статуарности, но смещение реальности казалось очевидным.

Какая-то неожиданная карнавальность царила в том Городе, который беспрерывно писала Нестерова.

Ее пастозная и при этом вдохновлявшаяся Сезанном живопись поначалу развивалась в духе комедии дель арте по-советски, пытавшейся прикрыться от идеологического давления иронией и отсылкой к бессмертным: цитаты из классики, Ренессанса и барокко, отсылки к Магритту и сюрреализму, хорошо знакомым столичным жителям по западным альбомам, и никакого социалистического героизма, комсомольских строек и пафоса передовиц газеты «Правда». Так что два библейских цикла, созданные в 1990-е и 2000-е, выглядят не извинением перед собственным прошлым, но очередным шагом навстречу миру.

От литературности, по словам самой Нестеровой, она отказалась, при этом ее живопись очень сценична и даже кинематографична, порой работы выглядят будто готовыми декорациями для еще не до конца написанного сценария, замысел которого тем не менее уже целиком сложился в голове автора.

Неслучайно, проводя с началом перестройки большую часть времени в Америке, она уже в 1990-е стала профессором кафедры сценографии Российской академии театрального искусства. До этого официального признания не было: да, ее рано приняли в Союз художников, в возрасте 25 лет, многие сочли это непозволительным подарком, но затем наступила тишина. Единственная персональная выставка, в 1974-м в Московском доме художника на Кузнецком Мосту, оказалась однодневной. Все главные награды, от Госпремии до премии «Триумф», включая звание заслуженного художника Российской Федерации, относятся к уже постперестроечной эпохе — вероятно, новой власти было удобно принимать в качестве нового искусства понятную ей смесь художественных наречий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Выставка Натальи Нестеровой «Шутка» в галерее «Роза Азора» Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов Выставка Натальи Нестеровой «Шутка» в галерее «Роза Азора» Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов Следующая фотография 1 / 2 Выставка Натальи Нестеровой «Шутка» в галерее «Роза Азора» Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов Выставка Натальи Нестеровой «Шутка» в галерее «Роза Азора» Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов

Не всякие птицы — непременная отсылка к Хичкоку; не всякая фигуративность — непременно полемика с абстракцией. То, что в России кажется классикой — а Нестерова у нас, конечно же, классик, в одной лишь Третьяковке полсотни ее работ,— для Европы выглядит запоздалым эхом «парижской школы» 1930-х. Но в этом и состоял грустный, если не сказать гнусный, парадокс времени: социалистический реализм остановил свободное развитие искусства, прокрустово ложе насильно навязываемой даже не сверху, а откуда-то сбоку и совершенно несвойственной живописи идеологии породило с трудом преодолимое отставание российской художественной жизни от мирового контекста.

Противоестественная ситуация «мы пойдем своим путем» привела к появлению самобытных произведений, которые трудно вписать в общую историю искусства, настолько диаметрально противоположными оказываются их трактовки. Но есть в них и что-то общее, объединяющее культуры и ее языки.

Как писал о Нестеровой критик Игорь Шевелев, «ее мир жесток и беспросветен вне зависимости от того, чья власть на дворе.

Просто так устроен мир… Жизнь — витрина, и люди в ней манекены. Истина не новая, важно, как это сказано, написано, прожито».

Алексей Мокроусов