Молодость не знала, старость смогла

Экс-заместителя директора лицея №12 Екатеринбурга Лилию Ардашеву привлекли к административной ответственности за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Поводом стало выступление лицеистов на танцевальном конкурсе, где они представили номер с элементами тверка и чирлидинга. Инициировало проверку силовиков общественное движение «Зов народа», участники которого возмутились, что руководство учебного учреждения не понесло в связи с этим никакого наказания. В городском департаменте образования сообщили, что замдиректора уволилась по собственному желанию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

О привлечении к административной ответственности бывшей замдиректора по воспитательной работе лицея №12 Лилии Ардашевой сообщило общественное движение «Зов народа», которое инициировало ранее проверку в лицее. Активисты опубликовали копию ответа УМВД по Екатеринбургу на просьбу проверить учебное заведение на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних. Ответ подготовлен начальником отделения по делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных Александром Смирных; в документе содержится сообщение о привлечении госпожи Ардашевой к административной ответственности. В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу подтвердили подлинность письма, но не смогли уточнить, по какой статье и каким образом наказана педагог.

В беседе с «Ъ-Урал» лидер «Зова народа» Сергей Зайцев заявил, что изначально общественники обращались с просьбой проверить лицей в Следственный комитет РФ (СКР), но оттуда обращение перенаправили в городскую полицию и прокуратуру. В МВД общественнику также не сообщили, по какой статье Лилию Ардашеву привлекли к ответственности, но сам он предполагает, что это может быть ч. 1 ст. 6.21 КоАП (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних, штраф до 50 тыс. руб.). По его словам, обращение к властям организация подготовила еще в конце мая, но региональные власти выступили скорее в поддержку руководства лицея, поэтому активисты решили написать в СКР. Господин Зайцев отметил, что никто из родителей лицеистов в его организацию не обращался.

В департаменте образования Екатеринбурга «Ъ-Урал» заявили, что Лилия Ардашева из лицея уволилась по собственному желанию еще 30 июля. В мае, после того как выступление школьников вызвало общественный резонанс, ей вынесли выговор, а в июне после проверки лицея департаментом выговор был сделан и директору. «Родители, общешкольный родительский комитет, Совет отцов взяли на себя ответственность за поддержку педагогов в процессе воспитательной работы, в том числе воспитание патриотизма детей»,— заверили в департаменте. Там добавили, что родители совместно с администрацией лицея планируют составить программу совместных мероприятий на новый учебный год и она предполагает усиление родительского контроля за всеми проводимыми развлекательными и конкурсными мероприятиями.

Возбудившее многих выступление прошло 12 мая на школьном конкурсе «Танцевальная галактика»: во время танца трое подростков сняли с себя футболки, после чего к ним подбежали другие молодые люди, и все исполнили парные движения. Одними из первых на танец лицеистов обратила внимание уральская команда телеведущего Владимира Соловьева, который назвал это «вульгарным выступлением с ЛГБТ-душком». В лицее было начато служебное расследование, а министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов предложил уволить директора Любовь Кулеву. Впрочем, в мэрии Екатеринбурга сочли, что танец не предполагал пропаганды нетрадиционных ценностей — просто дети, не имеющие хореографической подготовки, неудачно скомпоновали разные стили и направления. После этого проверить лицей на предмет пропаганды ЛГБТ просил также зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный (ЕР).

Илья Смирнов, Екатеринбург