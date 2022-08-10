Нефть стекает к дефициту

Цена на российскую нефть Urals опустилась к значениям начала года, закрепившись ниже 4 тыс. руб. за баррель. С начала месяца нефть подешевела на 17%, что было связано в первую очередь с падением цен на мировом рынке. При сохранении рублевых цен на текущем уровне до конца года бюджет из профицитного может стать дефицитным. Это вынудит власти пойти на ослабление рубля, что в сочетании с восстановлением импорта вернет курс доллара к 70–80 руб./$.

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В августе рублевая стоимость российской нефти Urals вернулась на уровень ниже 4 тыс. руб. за баррель. По данным Profinance.ru, в конце прошлой недели стоимость нефти опускалась до 3,65 тыс. руб. за баррель, минимума этого года. Даже с учетом коррекции в среду, 10 августа, она оставалась возле 3,9 тыс. руб. за баррель, на 17% ниже значений конца июля.

Значительное падение стоимости нефти связано в первую очередь с снижением цен на мировом рынке.

По данным Investing.com, в среду стоимость европейской нефти Brent опускалась до отметки $97 за баррель, что почти на 2% ниже закрытия предыдущего дня. К закрытию торгов цена хоть и поднялась к уровню $100 за баррель, но осталась ниже показателя конца июля на 7,5%. По данным Profinance.ru, стоимость Urals снизилась с начала месяца на 14%, до $65,3 за баррель.

По мнению стратега по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаила Шейбе, снижение цен обусловлено переосмыслением участниками рынка фактора дефицита предложения, который в первом полугодии провоцировал рост цен до исторических максимумов, и все большим беспокойством о рисках на стороне спроса. Во втором полугодии он ожидает сохранения цен на нефть на текущих уровнях. «Ситуация на рынке будет зависеть от степени дефицита предложения, а наиболее острым вопросом будет перспектива мирового спроса на фоне резкого роста ставок и рецессионных тенденций»,— отмечает господин Шейбе.

Сохранение рублевой стоимости нефти на текущих уровнях будет постепенно вести к дефицитности бюджета.

Пока средняя стоимость российской нефти с начала года составила 6,1 тыс. руб. за баррель, что почти вдвое выше значения, заложенного в бюджете (3,2 тыс. руб.). По данным Минфина, нефтегазовые доходы за семь месяцев составили 7,1 трлн руб., а по итогам года, по оценке УК «Райффайзен капитал», достигнут 11–12,3 трлн руб. Однако профицит бюджета РФ в январе—июле уже опустился ниже 0,5 трлн руб. «Осенью бюджет будет в небольшом дефиците, а в декабре кумулятивный дефицит возрастет до 2,3 трлн руб.»,— отметил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

При этом низкие цены на российскую нефть оказывают умеренно негативное влияние на рубль, так как профицит текущего счета платежного баланса РФ остается внушительным. По итогам торгов в среду курс доллара на Московской бирже вырос на 0,5 руб., до 60,7 руб./$, вернувшись к уровням закрытия июля. «Спрос на валюту остается подавленным из-за медленного восстановления импорта, жестких ограничений на движение капитала и политики дедолларизации, которую проводят Банк России, коммерческие банки и другие финансовые институты»,— отмечает Михаил Васильев.

Впрочем, во втором полугодии, в случае дальнейшего снижения цен на нефть, влияние этого фактора на рубль вырастет.

Как отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, на фоне снижения наполняемости бюджета доходами от продажи энергоносителей финансовые власти могут ужесточить риторику в части необходимости более слабого курса российской валюты. «Достижение более слабого рубля на среднесрочном горизонте может осуществиться за счет введения модифицированного бюджетного правила»,— отмечает эксперт. Дополнительное давление на курс российской валюты окажет восстановление импорта, дальнейшее снижение ключевой ставки, послабления в капитальных ограничениях для дружественных нерезидентов. В таких условиях, как считает Михаил Васильев, курс доллара может вырасти до более комфортных 70–80 руб./$.

Виталий Гайдаев