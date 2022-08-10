Следствие защитило деньги банка

Кузьминский суд Москвы арестовал до 7 октября журналистку Александру Баязитову, владельца Telegram-каналов Ольгу Архарову и специалиста по пиару Инну Чурилову. Они обвиняются в вымогательстве денег у руководства Промсвязьбанка (ПСБ) за непубликацию компрометирующих материалов. Подследственные настаивали на том, что не собираются скрываться, мешать следствию, имеют на иждивении кто родителей, а кто ребенка, и просили о домашнем аресте. Однако суд принял сторону следствия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александре Баязитовой не удалось убедить суд в том, что ее нельзя отправлять в СИЗО

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Александре Баязитовой не удалось убедить суд в том, что ее нельзя отправлять в СИЗО

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Первым в Кузьминском райсуде Москвы было рассмотрено ходатайство управления СКР по ЮВАО Москвы о заключении под стражу Александры Баязитовой. Во время обязательной процедуры установления личности она сообщила суду, что является продюсером ресурса Life.ru. Следователь, ходатайствуя о ее аресте, отметил, что вина госпожи Баязитовой подтверждается показаниями свидетелей, результатами оперативно-разыскных мероприятий и «иными доказательствами». Представитель следствия отметил тяжесть предъявленного ей обвинения (п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ — вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере, до 15 лет лишения свободы) и пояснил, что, оставаясь на свободе, госпожа Баязитова может скрыться, уничтожить или скрыть доказательства по делу. Кроме того, он сообщил, что в ходе расследования могут быть установлены и другие эпизоды и фигуранты.

Адвокаты журналистки указали суду на неконкретность предъявленного ей обвинения и на то, что остается непонятной роль госпожи Баязитовой в инкриминируемом ей преступлении. Защита настаивала на домашнем аресте, поскольку обвиняемая имеет собственную квартиру в Москве и страдает рядом заболеваний.

Сама Александра Баязитова сказала суду, что скрываться не намерена.

Она сообщила, что страдает сахарным диабетом, гипертонией и аллергией и поэтому не может сбежать от следствия — ей требуется постоянная помощь врачей.

Она отметила, что 14 августа в Москву должна приехать ее мать для проведения ей операции. «Я должна ее встретить, она подслеповатая и дорогу к моему дому сама не найдет»,— сказала обвиняемая. Она также сказала, что дома у нее живут четыре кота, которые без воды до 14 августа умрут. По поводу предъявленного обвинения госпожа Баязитова сообщила, что денег у представителя ПСБ (потерпевшим по делу проходит один из топ-менеджеров кредитного учреждения Александр Ушаков) она не требовала, с 2020 года работает на «удаленке», в том числе и как фрилансер, и получает за свою работу гонорары. Александра Баязитова также попросила отправить ее под домашний арест. А когда судья удалилась в совещательную комнату, журналистка выступила с небольшой речью, суть которой сводилась к тому, что свое уголовное преследование она связывает с публикацией ее материала о злоупотреблениях, якобы допущенных руководством банка. Как бы то ни было, суд ходатайство следствия удовлетворил.

По схожему сценарию прошли заседания по избранию меры пресечения медиатехнологу Ольге Архаровой (она представилась как индивидуальный предприниматель и владелец Telegram-каналов) и пиар-менеджеру Инне Чуриловой (она сказала суду, что сейчас нигде не работает). Следствие в обоснование своих арестных ходатайств привело те же доводы, что в случае с госпожой Баязитовой, защита настаивала на мере пресечения, не связанной с содержанием под стражей. При этом госпожа Архарова заверила, что не собирается скрываться, сообщив, что у нее изъяли компьютер, загранпаспорт и деньги. Кроме того, она подчеркнула, что является единственным кормильцем у престарелых родителей, сотрудничает со следствием и частично признает вину. Последнее обстоятельство отмечал и ее адвокат, однако на суд это впечатления не произвело, и госпожу Архарову также отправили в следственный изолятор.

Инна Чурилова была единственной из обвиняемых, кто провел заседание в медицинской маске: она пояснила, что у ее матери диагностирован коронавирус.

Подследственная сказала, что не знала, что ее действия могут быть квалифицированы как уголовное преступление, что она «готова извиниться перед Ушаковым и возместить ущерб». Госпожа Чурилова сообщила, что воспитывает годовалую дочь, и тоже попросила не отправлять ее под арест. Однако и по отношению к ней была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Алексей Соковнин