Никиту Никонова прооперируют в сентябре

5 августа на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Ярославия» мы рассказали историю 15-летнего Никиты Никонова из Ярославской области. У мальчика после сложного перелома правой ноги сильно деформировалась голень, образовался ложный сустав. Помочь Никите может только многоэтапное хирургическое лечение, но оплатить его семья не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (777 683 руб.) собрана. Ольга, мама Никиты, благодарит всех за помощь. Спасибо, дорогие друзья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Никита Никонов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ Никита Никонов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 5 августа 20 756 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Ярославия», «Оренбург», «Ингушетия», «Удмуртия», «Ямал», а также 152 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 12 детям на 20 211 588 руб.