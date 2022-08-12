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Коммерсантъ FM
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Никиту Никонова прооперируют в сентябре

5 августа на rusfond.ru, в “Ъ” и в эфире ГТРК «Ярославия» мы рассказали историю 15-летнего Никиты Никонова из Ярославской области. У мальчика после сложного перелома правой ноги сильно деформировалась голень, образовался ложный сустав. Помочь Никите может только многоэтапное хирургическое лечение, но оплатить его семья не в силах. Рады сообщить: вся необходимая сумма (777 683 руб.) собрана. Ольга, мама Никиты, благодарит всех за помощь. Спасибо, дорогие друзья.

Никита Никонов

Никита Никонов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Никита Никонов

Фото: Надежда Храмова, Коммерсантъ

Всего с 5 августа 20 756 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей программы «Вести-Москва», ГТРК «Ярославия», «Оренбург», «Ингушетия», «Удмуртия», «Ямал», а также 152 региональных СМИ — партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 12 детям на 20 211 588 руб.

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