Валютные игры резидентов

На фоне событий последних месяцев, связанных с ситуацией на Украине, многие мои знакомые решили поменять страну проживания. Кто-то уехал в Турцию, кто-то в страны СНГ, кто-то в Европу. Уезжали, как правило, не по одному, кто-то семьями, группами друзей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ Ксения Дементьева

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

К настоящему моменту все в основном успели обжиться на новом месте, обзавестись местными картами и, соответственно, счетами в иностранных банках. Но привычки у переехавших россиян остались прежними, они с легкостью продолжали переводить друг другу средства с карты на карту, привыкнув к ставшим повседневными в РФ сервисам СБП и Сбербанка. Причем это были бытовые операции — поделили счет в ресторане, вернули должок.

Тут стоит отметить, что, независимо от причин отъезда, в основном покинул РФ средний класс и более состоятельные граждане. Они, как известно, более подкованы в финансовых вопросах. Более того, начиная жизнь на новом месте, не хотят претензий со стороны родины. Именно поэтому несколько моих знакомых, переехавших, в частности, в Казахстан, открыв карты в местных банках и, соответственно, в отличной от рубля валюте, добросовестно проинформировали российских налоговиков об открытии счетов в иностранных банках и движении средств по ним, как того требует буква закона. В случае несообщения этих данных налоговикам мои знакомые имели риск попасть как минимум на штраф в двадцатикратном размере операции по счету, а в зависимости от оборота испытать и более ощутимые последствия.

И извещения о необходимости уплатить штрафы действительно пришли — но совсем по другой причине. Расчеты между резидентами РФ в валюте, отличной от рубля, незаконны: за исключением четко определенных случаев, закон «О валютном регулировании и валютном контроле» (173-ФЗ) это прямо запрещает. В число исключений, увы, не попадают переводы в валюте с иностранной карты на иностранную же карту резиденту. За такие операции предусмотрены штрафы в размере до 20 сумм перевода. Которые и стали неприятным сюрпризом для моих уехавших товарищей.

Обсудив ситуацию с налоговыми юристами, мы пришли к общему мнению, что если бы не излишняя щепетильность уехавших из РФ, то налоговики вряд ли бы вообще узнали о наличии у них счетов в зарубежных банках. Ведь зарубежные банки им данные не передают.

Видимо, к достойному всяческого уважения желанию остаться честными в финансовых отношениях с родиной нужно было добавить большую осведомленность в ее законах.