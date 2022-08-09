«Барселона» выдала свое за чужое

Испанский футбольный клуб «Барселона» рискует столкнуться с серьезными сложностями, вызванными невозможностью зарегистрировать уже купленных футболистов. Испанская лига (La Liga) пришла к выводу, что каталонцы схитрили в отчетности, подверстав ее так, чтобы уложиться в требования финансового регламента лиги. В частности, они попытались выдать собственные деньги как доход от сделки по продаже активов клуба. Чемпионат Испании стартует уже в субботу. Если в ближайшие дни «Барселона» не удовлетворит требования La Liga, она рискует столкнуться с тем, что ее ключевые приобретения, например Роберт Левандовский, не получат права играть за команду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Неспособность «Барселоны» соответствовать требованиям La Liga может помешать клубу зарегистрировать своих новичков, в том числе лучшего футболиста мира по версии FIFA Роберта Левандовского

Фото: Joan Monfort, AP Неспособность «Барселоны» соответствовать требованиям La Liga может помешать клубу зарегистрировать своих новичков, в том числе лучшего футболиста мира по версии FIFA Роберта Левандовского

Фото: Joan Monfort, AP

Испанский футбольный клуб «Барселона» подходит к старту чемпионата Испании (каталонцы стартуют в первенстве в субботу матчем против «Райо Вальекано») в непростом положении. Напомним, что на волне пандемии каталонцы острее других топ-клубов ощутили падение доходов. На пике долги «Барселоны» превышали €1 млрд, что было вызвано главным образом чрезмерно высокими зарплатами футболистов. Однако новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта, казалось, сумел вывести клуб из острой фазы кризиса. Так считали в клубе. На деле ситуация сложнее.

В испанском чемпионате действует своя довольно жесткая версия финансового fair play. La Liga, исходя из отчетности клубов, устанавливает для каждого из них лимит расходов на трансферы и зарплаты игроков (рассчитывается лигой на основе данных о расходах и будущих доходах клубов).

Скажем, в марте этого года для «Барселоны» на фоне ее долгов он вообще был отрицательным — минус €144,5 млн. А, например, у «Реала» показатель составлял плюс €740 млн. То есть, чтобы привлечь новых игроков, руководству «Барселоны» следовало либо сильно сократить расходы, либо нарастить доходы, а в реальности сделать и то и другое.

В том, что касается снижения зарплат игроков, ситуация неоднозначная. Например, во вторник портал sport.es сообщил, что Жерар Пике согласился пересмотреть свой контракт в сторону уменьшения. А вот Клеман Лангле, Марк-Андре тер Штеген и Френки де Йонг, которых также попросили умерить аппетиты, пока на компромисс не идут. Зато процессы, направленные на рост доходов клуба, вроде бы шли отлично, что позволило Жоану Лапорте провести трансферную кампанию так, словно финансовое положение клуба далеко от критического. В ходе нее «Барселона» сумела приобрести наряду с перешедшими в команду в статусе свободных агентов хавбеком «Милана» Франком Кессье и защитником «Челси» Андреасом Кристенсеном еще одного игрока обороны — обладающего колоссальным потенциалом Жюля Кунде из «Севильи», перспективного вингера «Лидса» Рафинью и даже лучшего футболиста мира по версии Международной федерации футбола (FIFA), главного снайпера мирового футбола Роберта Левандовского из «Баварии», потратив на три трансфера в общей сложности почти €200 млн. Уверенность в том, что, несмотря на столь значительные траты, «Барселона» уложится в требования La Liga, Жоану Лапорте придавало то обстоятельство, что ему удалось заключить ряд сделок. В частности, по продаже четверти телеправ клуба на следующие 25 лет и примерно такой же доли в компании Barca Studios, занимающейся созданием творческого контента для клуба. В общей сложности они принесли «Барселоне» более €600 млн. С учетом нового спонсорского контракта со Spotify, дохода от продажи игроков и экономии на их зарплатах условный «плюс», подлежащий учету La Liga при расчете лимита клуба на расходы, должен был превысить €850 млн. Однако аудит, проведенный La Liga, выявил, что ситуация более сложная.

Аудиторы выяснили, как сообщила радиостанция Cadena Cope, что «Барселона» при продаже прав на телетрансляции клуба пошла на уловку. Она законна, но тем не менее искажает отчетность клуба.

Так, оказалось, что компания Sixth Street, которая называлась покупателем четверти прав на телетрансляции каталонцев за €517 млн, приобрела их не напрямую — для проведения сделки была учреждена компания Locksley Investments. Формально именно она купила права на телетрансляции, а затем перепродала их Sixth Street на следующие 25 лет. А уже начиная с 2026 года контракта права вернутся к «Барселоне», за что она заплатила €150 млн, которые затем вернулись на ее счет. В La Liga сочли, что каталонцы фактически купили права сами у себя и не зачли значительную часть заявленных будущих доходов клуба. Дефицит получился достаточным, чтобы «Барселона» по-прежнему не получила права на регистрацию новых футболистов.

В «Барселоне» не согласились с интерпретацией своей отчетности аудиторами La Liga, но по факту клуб мало что может сделать. Разве что еще раз показать рост доходов. Инструменты для этого есть. В частности, можно продать еще четверть Barca Studios и 49% акций компании BLM, ведающей лицензированием продукции, связанной с «Барселоной». Соответствующие мандаты совет директоров ранее уже выдал руководству клуба. Однако даже предполагаемого дохода в €100 млн, который могут принести эти сделки, может не хватить для нормализации положения. Не говоря уже о том, что до начала чемпионата Испании остается совсем мало времени и уладить все формальности за столь короткий срок крайне сложно.

Александр Петров