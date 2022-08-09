Прививку сделать забыли

В России набирает силу новая волна коронавируса: ежедневно выявляют уже по 20 тыс. заболевших, а недельные показатели достигают 100 тыс. случаев, чего не было с марта. На этом фоне вырос спрос и на прививки — в отдельных регионах уже в три раза. Вместе с тем “Ъ” обратил внимание, что партнеры Центра имени Гамалеи, разработчика основной российской вакцины «Спутник V», выпустили в этом году значительно меньше препарата — всего 2,34 млн доз против 102,3 млн доз в прошлом году. При этом значительная часть прошлогодней вакцины уже использована, ведь, по официальной статистике, вакцинировались 75 млн россиян. Однако Минздрав РФ заверяет, что объем запасов препарата достаточен «для бесперебойной вакцинации даже в случае резкого подъема спроса со стороны населения».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рост заболеваемости коронавирусом может вызвать и рост интереса к вакцинации, но пока неизвестно, хватит ли вакцины всем желающим

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Рост заболеваемости коронавирусом может вызвать и рост интереса к вакцинации, но пока неизвестно, хватит ли вакцины всем желающим

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Заболеваемость коронавирусом в России за прошедшую неделю увеличилась на 59,7%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей выросло на 27,7%, следует из отчета федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Более того, как следует из подсчетов ТАСС, число выявленных за прошлую неделю случаев заражения в стране впервые с начала апреля превысило 100 тыс. Ежедневно фиксируют около 20 тыс. новых заболевших: в частности, 8 августа оперативный штаб сообщил о 17 862 новых пациентах с коронавирусом.

На фоне очередного подъема заболеваемости россияне, следуя призывам Минздрава и врачей, стали активнее прививаться. Так, по данным минздрава Татарстана, количество желающих вакцинироваться выросло с 500–600 до 1–1,3 тыс. человек в день. За прошлую неделю в Алтайском крае привились 15,5 тыс. человек, на 9 тыс. больше, чем неделей ранее. В Красноярской межрайонной больнице №2 в начале июля вакцинировались в общей сложности 30 человек, а уже 4 августа — сразу 223. В Пермском крае 4 июля вакцинацию первым компонентом прошли 378 жителей, а через месяц — 1375.

Но при этом, обратил внимание “Ъ”, производство вакцин в 2022 году значительно сократилось. По подсчетам аналитической компании RNC Pharma, за первые шесть месяцев прошлого года было выпущено 85,5 млн доз «Спутника V». По собственным подсчетам “Ъ” на основе данных реестра Росздравнадзора, за весь прошлый год этот объем составил около 102,3 млн доз. Это коррелирует с данными сайта госзакупок, согласно которым в прошлом году разработчик «Спутника V» Центр имени Гамалеи Минздрава РФ разместил 24 контракта на производство 103,8 млн доз своей вакцины на сумму около 118 млрд руб. Большая часть этих контрактов досталась «Фармстандарту» Виктора Харитонина и близким ему структурам.

Согласно плану-графику, выложенному на том же портале, в 2022 году планировалось потратить 31 млрд руб. на производство 56,6 млн доз основной российской вакцины, в том числе 30,77 млн доз лайт-версии. Однако на начало августа центр разместил три контракта на производство только 653,9 тыс. доз «Спутника V» и один контракт на производство 6,9 млн доз однокомпонентного «Спутника Лайт». Напомним, “Ъ” уже рассказывал, что в российских поликлиниках закончился лайт-вариант вакцины. Сделать ревакцинацию Минздрав предлагает первым компонентном «Спутника V».

Тот факт, что большая часть партнеров центра приостановила массовый выпуск вакцины, подтверждают и данные Росздравнадзора: с начала этого года в гражданский оборот было введено всего 25 серий «Спутника V», из них 20 — были произведены непосредственно Центром имени Гамалеи (каждая серия может содержать от 10 тыс. до 30 тыс. доз). Помимо «Спутника» в России зарегистрированы и другие вакцины — «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». Однако первая в январе—июне вовсе не поступала в гражданский оборот, а объем выпуска второй за полгода составил всего 2,85 млн доз.

«Нельзя сказать, что уже возник острый дефицит в вакцине. Однако он не исключен, если заболеваемость COVID-19 и рост спроса на прививку продолжат расти»,— полагает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, в первой половине этого года объем производства «Спутника V» упал на 97%, до 2,34 млн доз, а его лайт-версии — на 95%, до 130 тыс. доз, по сравнению с таким же периодом прошлого года. Господин Беспалов допускает, что партнеры Центра имени Гамалеи приостановили производство из-за отсутствия заказов со стороны государства, а сам центр располагает меньшими мощностями по выпуску.

Источник “Ъ”, близкий к Минздраву, также считает, что производство «Спутника V» упало из-за снижения заболеваемости и, как следствие, заказа со стороны государства. По его словам, производственная площадка Центра имени Гамалеи самая маленькая по объемам производства. Тем не менее оно может быть возобновлено в короткие сроки, добавляет собеседник.

Минздрав утверждает, что вакцина «Спутник V» есть в наличии во всех регионах. Объем запасов препарата достаточен «для бесперебойной вакцинации даже в случае резкого подъема спроса со стороны населения», заявили “Ъ” в пресс-службе ведомства. «Кроме того, значительные запасы сформированы поставщиком вакцин. В случае необходимости эти запасы могут быть оперативно распределены»,— добавили в Минздраве. Однако в «Нацимбио» (распределяет вакцины по стране) комментировать поставки препаратов не стали. Основные производители «Спутника V», включая «Р-Фарм» и «Фармстандарт», также воздержались от комментариев.

Регионы подтверждают данные о наличии определенных запасов. В Санкт-Петербурге, отметили в местном комитете здравоохранения, есть 350 300 доз (фактически могут привиться около 170 тыс. человек), в Ставропольском крае в наличии 266 615 доз первого компонента и 294 861 — второго; по данным минздрава Кировской области, в регионе есть «около 58 тыс. доз»; в Севастополе, по информации местного департамента здравоохранения, осталось более 40 тыс. доз вакцин.

Вместе с тем Николай Беспалов полагает, что продление сроков годности вакцины или использование прошлогодних остатков не поможет избежать дефицита. «Если опираться на официальную статистику, согласно которой две прививки получили около 75 млн россиян, скорее всего, остатков вакцин на складах и в медучреждениях не очень много»,— утверждает господин Беспалов.

Гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, хотя и подтверждает, что крупные игроки приостановили производство «Спутника V», рисков дефицита не видит. По его словам, на возобновление процессов партнерам Центра имени Гамалеи потребуется месяц, поскольку это время необходимо для выращивания аденовирусных векторов. Господин Шуляк также не прогнозирует прошлогоднего роста спроса на прививку, поскольку сейчас она востребована в основном теми, кто уже вакцинировался более полугода назад.

Наталья Костарнова, Александр Осипов; корсеть “Ъ”