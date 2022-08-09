Торговля ждет безвизитеров

Владельцы российских торгцентров, которым пока не удалось найти полноценную замену ушедшим западным брендам, рассчитывают привлечь ритейлеров из Азии, Африки и Латинской Америки. Чтобы они смогли заполнить 3 млн кв. м торговых площадей, которые потенциально могут освободиться, собственники такой недвижимости предложили МИД России отменить визы для бизнесменов из этих стран. Эксперты сомневаются, что без решения логистических проблем такая мера сама по себе даст эффект.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с письмом президента Российского совета торгцентров (РСТЦ) Дмитрия Москаленко, направленном главе МИД РФ Сергею Лаврову, с просьбой отменить визовый режим для представителей бизнеса из стран Азии, Африки и Латинской Америки, либо снизить для них стоимость оформления российских виз. В МИДе не ответили на запрос “Ъ”.

Сегодня в торгцентрах РФ не работают ритейлеры и бренды, суммарно занимающие около 7,5 млн кв. м, уточнили в РСТЦ. Они ожидают, что после ухода оставшихся западных компаний в ближайшие месяцы по всей стране опустеют еще 3 млн кв. м, что приведет к снижению доходов индустрии не менее чем на 15–22%. «Для владельцев объектов, еще не полностью восстановившихся от действия коронавирусных ограничений в 2020–2021 годах, это означает выход на предбанкротное состояние»,— предупреждает Дмитрий Москаленко.

По подсчетам Commonwealth Partnership (CMWP), сейчас доля площадей в торгцентрах Москвы, занятых ритейлерами, приостановившими деятельность, составляет 11,6%. Но пока реальная вакансия в сегменте выросла незначительно — с 10% в конце 2021 года до 11,2%. Аналитики ожидают, что если ключевые иностранные бренды покинут российский рынок, то к концу года 30% торгцентров будет пустовать.

Пока привлечь на их место ритейлеров из «дружественных» стран не удалось — западные арендаторы только сейчас начали разрывать договоры и пока еще не освободили помещения, поясняет Дмитрий Москаленко. Партнер Nikoliers Анна Никандрова напоминает, что выход любого иностранного бренда на российский рынок занимает не менее года, поэтому новые магазины откроются не ранее первого квартала 2023 года.

Господин Москаленко считает, что основным препятствием проведению переговоров с ключевыми лицами по привлечению новых брендов в РФ является стоимость оформления виз. Так, для граждан Турции цена однократной визы в РФ составляет $80, а многократной — $240, что «является существенной суммой для бизнеса этих стран», говорится в обращении РСТЦ. Кроме того, добавляют там, при визовой системе невозможны оперативные визиты в страну, а отмена или сокращение стоимости виз для бизнесменов из Азии, Африки и Латинской Америки обеспечит результативность международных деловых контактов.

Региональный директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Russia Евгений Хакбердиева пока не наблюдает высокого спроса со стороны брендов из Азии, Африки и Латинской Америки. По ее словам, сейчас очень мало ритейлеров, готовых выйти на российский рынок даже через партнеров, и тех, кто может обеспечить магазины товаром и организовать логистику.

Визовый режим прямо не влияет на инвестиционный климат, который серьезно изменился в 2022 году, отмечает партнер CMWP Ольга Антонова. Облегченный визовый режим вряд ли существенно повлияет на вывод новых брендов в торгцентры, соглашается директор департамента торговой недвижимости Accent Capital Светлана Кузьмина. В сложившейся ситуации гораздо важнее увеличение льгот для локального бизнеса и импортеров, считает Евгения Хакбердиева. Для всех игроков, включая и зарубежные компании, готовые работать в РФ, нужны меры, направленные на мотивацию запуска бизнеса, в том числе субсидии, налоговые льготы для отраслей, где пока не происходит импортозамещения, соглашается госпожа Антонова.

Ранее Минпромторг поддержал предложения РСТЦ по содействию в привлечении зарубежных компаний — потенциальных арендаторов торговых площадей РФ, сообщали «Известия». В Минпромторге не ответили на запрос “Ъ” о том, окажет ли министерство поддержку РСТЦ по предложению РСТЦ, направленному Сергею Лаврову.

Дарья Андрианова