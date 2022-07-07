У букмекеров заберут автоматы и дартс

В Госдуму внесен законопроект, который в очередной раз ужесточает регулирование букмекерской деятельности. Депутаты предлагают запретить использовать оборудование и программы, напоминающие игровые автоматы, а также «быстрые игры», когда часто принимаются ставки на события, предполагающие случайный исход без анализа. Эксперты и участники рынка говорят, что ограничение по оборудованию повредит только «серым» игрокам и честно работающие букмекеры идею поддерживают. Более серьезной проблемой выглядят «быстрые игры», активно развивающиеся на фоне ограничения допуска российских спортсменов к соревнованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Депутат от «Справедливой России» Дмитрий Гусев внес законопроект (.pdf) об ужесточении требований к оборудованию, которое используют букмекеры, и к событиям, на которые они могут принимать ставки, следует из данных системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

Документ вводит запрет на использование в букмекерских конторах, расположенных вне игорных зон для казино, игровых автоматов и игровых столов, а также различных программ и технического оборудования, «имитирующих работу игрового оборудования».

Также проект предполагает запрет на проведение букмекерами азартных игр, «в ходе которых данные о событиях преобразовываются в числовые значения и комбинации, визуальные образы, рисунки и символы, сходные с теми, что используются в казино и в залах игровых автоматов». Депутат считает нужным запретить и события, при которых исход «зависит от действий организатора азартных игр и его работников». В периоды «экономической и социальной нестабильности» возникает «латентная угроза для масштабного распространения игровой зависимости», говорится в пояснительной записке. Концепция проекта согласована с Минфином, ФНС и Государственно-правовым управлением президента РФ, пишет его автор.

Законопроект в нынешнем виде касается только игрового оборудования и программ, использование которых «способствует мимикрии под букмекерскую деятельность», но, по сути, никак не затрагивает легальных участников рынка, которые сами не генерируют никакие события и такое оборудование и программы не применяют, объясняет президент Первой СРО букмекеров Николай Оганезов: «Речь идет о серых полулегальных схемах, цивилизованные букмекеры поддерживают эту инициативу».

При этом, по мнению Николая Оганезова, проект в нынешней редакции не решает в полном объеме проблему так называемых быстрых игр, когда высокочастотные ставки принимаются на околоспортивные события и «предполагают не интеллектуальный анализ спортивной ситуации, а ожидание случайного исхода», например, ставки на дартс.

«Такие игры могут проводиться и без использования специального оборудования»,— поясняет Николай Оганезов. Проблема «быстрых игр», отмечает он, обострилась на фоне недопуска российских спортсменов к международным соревнованиям: количество спортивных событий для ставок сокращается, и недобросовестные букмекеры «пытаются чаще прибегать к таким квазисостязаниям».

«Мы не видим в нем (законопроекте.— “Ъ”) ничего плохого или того, что может помешать нашей деятельности в будущем. Более того, нам абсолютно понятна его логика»,— заявили в пресс-службе «Фонбета». Там утверждают, что не используют подобное оборудование и клиент может совершать ставки исключительно на спортивные события.

Вряд ли этот законопроект сможет как-то серьезно повлиять на финансовые результаты букмекеров, говорит эксперт информационно-аналитического портала «Рейтинг букмекеров» Борис Губкин: «Количество пунктов приема ставок, где размещено такое оборудование, неуклонно сокращается в течение уже нескольких лет». А вот «быстрые игры» — достаточно новый вид ставок, который начал развиваться только в прошлом году, отметил он: «На данный момент объемы ставок на них, по нашим оценкам, не так высоки, однако букмекеры верят в них. Подобные разделы появились уже у пяти операторов».

Валерия Лебедева