Тройная подача

Минувшая неделя стала одной из наиболее успешных в истории российского тенниса. Титулы завоевали сразу три представителя России. В ночь на понедельник в Сан-Хосе первенствовала Дарья Касаткина, а в Вашингтоне сильнейшей была Людмила Самсонова. Чуть раньше первая ракетка мира Даниил Медведев в Лос-Кабосе взял первый титул в сезоне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Благодаря выигранным в минувшее воскресенье турнирам российские теннисистки заметно улучшили свои позиции в рейтинге: Дарья Касаткина (на фото) вернулась в топ-10 рейтинга, а Людмила Самсонова поднялась в топ-50

Фото: Godofredo A. Vasquez / AP Благодаря выигранным в минувшее воскресенье турнирам российские теннисистки заметно улучшили свои позиции в рейтинге: Дарья Касаткина (на фото) вернулась в топ-10 рейтинга, а Людмила Самсонова поднялась в топ-50

Фото: Godofredo A. Vasquez / AP

Минувший уикенд стал одним из наиболее успешных в истории российского тенниса. Сразу три отечественных игрока одержали турнирные победы.

По ходу турнира WTA категории 500 первая ракетка России Дарья Касаткина сумела не раз удивить специалистов. В частности, по пути к финалу она обыграла действующую чемпионку Wimbledon Елену Рыбакину, представляющую Казахстан, а также еще двух представительниц топ-10 рейтинга — белоруску Арину Соболенко и испанку Паулу Бадосу. В финале против американки Шелби Роджерс Касаткина продемонстрировала волю к победе: проиграв первый сет, она сумела отыграться и взять третью партию. «Мы не завоевываем титулы каждый день. Потому эта победа особенная для меня. Учитывая тем более, что речь идет о турнире WTA 500»,— заявила после матча Дарья Касаткина. Она добавила также, что для нее стало вызовом качество участников турнира, который она выиграла.

«Уже не раз отмечал, что Касаткина очень умный игрок. Настоящий художник на корте. Действует великолепно в созидательном плане, прекрасно смотрится тактически»,— заявил «РИА Новости» президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

Отметим, что для Касаткиной это был первый титул в сезоне и пятый в карьере. Благодаря титулу, завоеванному в Сан-Хосе, она поднялась на девятое, рекордное в ее карьере место в рейтинге.

С проигранного сета начала выступление в финале турнира и Людмила Самсонова. Выступала она на довольно скромном турнире в Вашингтоне, относящемся к категории WTA 250, и без особых проблем пробилась в финал. Там ее соперницей была 37-летняя эстонка Кайя Канепи. Последняя на опыте даже повела в матче. Но затем 23-летняя Самсонова сумела добиться победы. «Это был тяжелейший матч на этой неделе,— заметила Самсонова.— Кайя играла прекрасно, отлично подавала, а у меня возникали проблемы на приеме подачи. Было трудно перестроиться психологически, но мне это удалось».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Людмила Самсонова

Фото: WILL OLIVER / EPA-EFE / Vostock Photo Людмила Самсонова

Фото: WILL OLIVER / EPA-EFE / Vostock Photo

Для Людмилы Самсоновой это был второй титул, завоеванный на турнирах WTA,— в июне 2021 года она первенствовала на турнире категории 500 в Берлине.

Самсонова поднялась сразу на 18 позиций и теперь занимает 42-е место в табели о рангах. Однако господин Тарпищев полагает, что это не предел.

«Очень рад за Самсонову, поскольку в рейтинге она стоит ниже своих возможностей. Уверен, она может претендовать и на попадание в десятку лучших. Победа в Вашингтоне даст ей правильный эмоциональный фон накануне US Open. После таких результатов легче добавлять и развиваться. Кроме того, благодаря скачку в рейтинге на турнирах WTA 250 и 500 она будет сеяться, что позволит избежать встреч с самыми серьезными соперницами в первых же матчах. Так что легче будет выстраивать тренировочный и соревновательный процессы»,— сказал господин Тарпищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Даниил Медведев

Фото: Carlos Perez Gallardo, Reuters Даниил Медведев

Фото: Carlos Perez Gallardo, Reuters

Отметим, что и мужская часть российского тенниса внесла в минувший уикенд свой вклад в список побед. Первая ракетка мира Даниил Медведев стал победителем скромного турнира категории ATP 250 в мексиканском Лос-Кабосе (см. “Ъ” за 8 августа). В финале россиянин переиграл британца Кэмерона Норри. Это был 14-й титул Медведева за карьеру и первый, после пяти подряд поражений в финалах, с сентября прошлого года. Благодаря успеху в Мексике Медведев сохранит за собой звание первой ракетки мира как минимум до 22 августа.

Александр Петров