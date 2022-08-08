СУГ распустили по домам

Цены на сжиженные углеводородные газы в России, несмотря на профицит, пошли в рост, потянув за собой их стоимость на соседних рынках, например в Китае. В то же время на другом крупном мировом рынке, в Европе, где российских поставщиков заместили американские, на фоне низкого спроса сложилась обратная динамика. Эксперты считают, что на рынке РФ переизбыток предложения и дальше будет давить на цены, так что в ближайшее время не стоит ждать их существенного роста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) у его производителей в начале августа выросла вслед за увеличением котировок газа на бирже, свидетельствуют данные торгов. Так, в первые дни месяца цена некоторых поставщиков превышала 23,5 тыс. руб. за тонну. Рост цен на СУГ в России участники рынка объясняют возобновлением отгрузок продукта через белорусско-польскую границу (причем экспортная альтернатива существенно выше внутренней цены и на 1 августа составляла 24,8 тыс. руб. на FCA Сургут), высоким сезонным спросом и плановым ремонтом на Сургутском ЗСК «Газпрома», который является крупнейшим поставщиком на внутренний рынок. Однако, отмечается в обзоре Argus, предложение СУГ на рынке России остается высоким в связи с ограниченным экспортом, и многие трейдеры не ожидают продолжительного повышения цен на продукт.

Стоимость СУГ на бирже в России с марта несколько раз обновляла исторический минимум, опускаясь ниже 6 тыс. руб. за тонну. Основной причиной этого стало ограничение экспорта внутреннего продукта за рубеж, что стало причиной профицита.

Рост цен на сжиженные газы в России отразился и на цене поставок в Китай. Цены на спотовые партии СУГ на границе между странами выросли на 8,6%, до 24–29,3 тыс. руб. за тонну (DAP Забайкальск), к началу августа. В то же время оптовые партии пропан-бутановой смеси производства китайского Дацинского НПЗ (провинция Хэйлунцзян) 2 августа подешевели на 1 тыс. руб., до 52,9–53,4 руб. за тонну. Однако, отмечают в Argus, участники рынка опасаются, что период обработки опасных грузов на таможенном посту погранперехода Краскино—Хуньчунь увеличится из-за роста грузоперевозок. В то же время при поставках через другой переход — Турий Рог — с китайской стороны вблизи границы емкостный парк для хранения СУГ крайне мал, поэтому на увеличение потока в этом направлении не стоит рассчитывать, отмечают на рынке.

При этом на одном из основных мировых рынков российские объемы уже успешно заместили другие крупнейшие поставщики. В частности, отгрузки СУГ из США в Северо-Западную Европу в июле выросли на 20% по сравнению с июнем, до 742 тыс. тонн, что вдвое превышает уровень июня 2021 года, отмечается в обзоре Argus, и представляет собой исторический рекорд. Помимо снижения импорта из России, западные поставки выросли на фоне сокращения собственного выпуска СУГ в Европе из-за резкого подорожания газа. Возросшие поставки из США с начала марта с лихвой компенсировали все выпавшие объемы поставок, говорится в документе.

В перспективе к росту цен в Европе может привести полное эмбарго на поставки российского СУГ в регион, если эта продукция будет внесена в очередной санкционный пакет, на чем настаивает Польша. В рамках седьмого пакета, одобренного 21 июля, стране не удалось пролоббировать подобные меры. Однако польские власти намерены поднять этот вопрос при обсуждении следующих пакетов санкций ЕС против России. Помимо этого, участники рынка отмечают высокую вероятность того, что Польша самостоятельно введет запрет на импорт российского СУГ.

Как отмечает Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка, по данным Росстата за первое полугодие, несмотря на дисбаланс рынка, производство сжиженного пропана и бутана почти не снизилось относительно аналогичного периода прошлого года (падение всего лишь на 0,3%, до 7,89 млн тонн). Учитывая ограниченные возможности экспорта и лимиты прироста емкости внутреннего рынка, локальный профицит СУГ сохранится как минимум до конца этого года, что будет давить на цены, считает эксперт. В то же время, по ее словам, в таких условиях привлекательность СУГ в качестве моторного топлива растет.

Ольга Мордюшенко