СУГ гнут в разные стороны

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Санкции в отношении России разбалансировали рынок сжиженных углеводородных газов (СУГ), что привело к сильным локальным перекосам. Если на внутреннем рынке стоимость СУГ достигла очередного исторического минимума из-за невозможности экспорта, то на Украине из-за проблем с логистикой и серьезного дефицита стоимость небольших партий бьет рекорды максимумов. В Европе ситуация пока стабильна на фоне низкого спроса. Участники рынка и эксперты не ожидают существенного изменения ситуации, так как увеличить поставки на Украину не представляется возможным, а существенно повысить внутреннее потребление удастся не раньше чем через два года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В России стоимость сжиженного углеводородного газа (СУГ) в начале июня опустилась ниже 6 тыс. руб. за тонну, что является очередным историческим рекордом, следует из данных СПбМТСБ. Основной причиной резкого падения стал масштабный профицит этой продукции на рынке на фоне западных санкций, которые сделали фактически невозможным экспорт за рубеж (см. “Ъ” от 25 мая). Российские компании—производители СУГ ищут пути его сбыта. Например, СИБУР частично переориентировал СУГ на сжиженные газы установки на «Нижнекамскнефтехиме» после ценового конфликта с основным поставщиком нафты на предприятие — ТАИФ.

При этом на Украине, наоборот, наблюдается резкий рост цен на СУГ. За последнюю неделю мая стоимость мелкооптовых партий СУГ в стране подскочила на 20%, до $2,2 тыс. (FOT ГНС) из-за острого дефицита на рынке, свидетельствуют данные Argus Media, который, как пояснил один из трейдеров, обеспечен продуктом максимум на 60% от потребности. При этом, по его словам, летом спрос будет только усиливаться, поэтому ожидать снижения цен пока не приходится. В стране стабильно работают примерно 10 из более 50 газонаполнительных станций (ГНС).

По оценкам участников рынка, по итогам мая на украинский рынок поступит около 47 тыс. тонн сжиженного газа, что в 2,6 раза ниже прошлогоднего уровня. Несмотря на отсутствие дефицита СУГ на основных рынках сбыта в Европе, граничащих с Украиной, импорт в страну ограничивается 50 тыс. тонн в месяц из-за нехватки цистерн и низкой пропускной способности погранпереходов на западной границе страны, отмечают в Argus Media.

В Европе к началу июня на рынке СУГ сформировалась разнонаправленная динамика цен, связанная с локальной обстановкой на каждом из рынков сбыта. Так, стоимость сырья в Северо-Западной Европе за последнюю неделю мая сохранилась практически на том же уровне, что и в середине месяца. Котировки крупных партий бутана держались на уровне $817,5–823,5 за тонну (CIF АРА), а альтернативное сырье для нефтехимии — нафта — незначительно подорожало.

Спотовые партии СУГ в портах Черного моря за прошедшую неделю подешевели вслед за снижением июньских контрактных цен Sonatrach, которые являются индикативными для рынка Средиземноморья, отмечается в отчете. Как отмечается в отчете Argus Media, на ряде европейских рынков наблюдается сниженный интерес к спотовым объемам СУГ. В частности, потребление в Болгарии снизилось по сравнению с маем прошлого года, так как жители стали меньше путешествовать из-за высоких цен, а в Турции на потребление влияют высокие запасы продукта. В то же время в Средиземноморье цена за неделю увеличились на 4%.

Нина Адамова из ЦЭП Газпромбанка отмечает, что сейчас из России удается экспортировать примерно половину обычных объемов из-за остановки сбыта в Европу, то есть около 2 млн из 4 млн тонн. По ее мнению, часть невостребованных объемов можно перенаправить в страны Центральной Азии и, возможно, в Турцию, но увеличить на такой размер внутреннее потребление невозможно в короткие сроки. Наращивание сбыта возможно за счет развития нефтехимии и газомоторного топлива, но это вопрос как минимум двух лет.

Ольга Мордюшенко