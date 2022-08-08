Регионы не на подъеме

Региональные программы по замене к февралю 2025 года в рамках капремонта жилого фонда 516 тыс. лифтов старше 25 лет находятся под угрозой срыва. Власти субъектов РФ за семь месяцев этого года закупили нового оборудования в целом втрое меньше, чем год назад. Причина — в подорожании на 30% готовой продукции из-за высокой зависимости от импортируемых комплектующих. Законодатели, признавая проблему дефицита с финансированием, обещают запустить рассрочку оплаты замены лифтов с применением факторинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В январе—июле 2022 года состоялось 4,3 тыс. аукционов по замене лифтов общей стоимостью 14 млрд руб. в рамках программ капремонта многоквартирных домов, подсчитали в ассоциации «Российское лифтовое объединение» (РЛО). Это в три раза меньше, чем год назад, и в два раза меньше, чем в январе—июле 2020 года. Эти закупки осуществляют региональные власти в рамках своих программ капремонта многоквартирных домов, обязывающих заменить лифты, срок эксплуатации которых превысил 25 лет. Гендиректор РЛО Петр Харламов называет снижение закупок «тревожной ситуацией», которая приводит к резкому снижению производства лифтов в РФ. По данным Росстата, в первом полугодии 2022 года производство такого оборудования упало на 40% год к году, до 9 тыс. единиц (см. “Ъ” от 2 августа). В Минпромторге и Минстрое не ответили на запросы “Ъ”.

Заметнее всего закупки лифтов сократились в Москве: в январе—июле 2022 года в городе закуплено всего 35 штук, в то время как годом ранее — 2,2 тыс., подсчитали в РЛО. Среди других лидеров снижения закупок — Красноярский край, Волгоградская, Ростовская и Смоленская области (см. график). В пресс-службах правительств этих регионов не ответили на запросы “Ъ”.

Снижение активности закупок новых лифтов объясняется, в частности, ростом цен. По словам господина Харламова, за семь месяцев этого года цены выросли на 30%, в то время как за весь прошлый год — на 20%. Региональные фонды капремонта заложили бюджет на замену лифтов в 2022 году еще в начале 2021 года, поясняет он. Сейчас, по данным РЛО, стоимость новых лифтов колеблется от 2 млн до 3 млн руб. с установкой и демонтажем старого оборудования в зависимости от региона.

Часть региональных и муниципальных программ капремонтов жилых домов пока не обеспечена финансированием, отмечает зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, сейчас в Госдуме обсуждаются вопрос изменения условий рассрочки оплаты замены лифтов с применением факторинга с компенсацией части ключевой ставки, а также возможность дополнительного финансирования регионов в новых условиях.

Кроме того, в этом году не сорвались аукционы на поставку 722 лифтов общей стоимостью 1,8 млрд руб., в то время как в январе—июле 2021 года не состоялись торги по закупке 280 лифтов на 788 млн руб., подсчитали в РЛО. Производители либо не заявлялись на конкурсы, либо отказывались от заключения контрактов, из-за того что их не удовлетворяла предлагаемая регионами цена, говорит Петр Харламов. Гендиректор завода «Московское электрооборудование и лифты» Руслан Родиков говорит, что с начала этого года из-за сложностей с импортом комплектующих себестоимость изготовления лифтов в среднем выросла на 30–40%.

За весь 2021 год в регионах РФ было заменено 18 тыс. лифтов, отмечает Петр Харламов. Владимир Кошелев напоминает, что до середины февраля 2025 года потребуется замена 516 тыс. лифтов со сроком эксплуатации больше 25 лет. Пока российская экономика не адаптируется к возникшим изменениям и не будет найден новый баланс доходной и расходной частей бюджетов регионов, программы, подобные таким, как замена лифтов, будут сокращены, считает исполнительный директор Клуба инвесторов Москвы Владислав Преображенский. После ухода с рынка зарубежных производителей лифтов, резюмирует эксперт «НЭО Центра» Алексей Ли, даже при максимальной загрузке российских предприятий закрыть годовую потребность рынка вряд ли удастся даже в 2022 году.

Дарья Андрианова