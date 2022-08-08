Стать предпринимателем пробовал каждый третий

Данные опроса компании Ipsos, занимающейся анализом состояния рынков, свидетельствуют о росте предпринимательской активности в мире. Треть респондентов (всего опрошено 21 тыс. человек в 26 странах) сообщили о наличии у них предпринимательского опыта. Столько же готовы начать свое дело в ближайшие два года. Доля заинтересованных в развитии своего бизнеса выше в странах Латинской Америки и в Индии, ниже — в Японии, Нидерландах, Бельгии, Швеции. Отчасти такие результаты аналитики компании объясняют неудовлетворенностью граждан своими финансовыми перспективами — рост их доходов не успевает за ростом стоимости жизни из-за инфляции.

Опрос выявил растущий интерес к развитию бизнеса со стороны женщин и молодежи, а также людей с низким уровнем образования или дохода. Традиционно предпринимательство было прерогативой мужчин с высшим образованием и высоким доходом. В 2018 году о наличии бизнеса сообщили 23% женщин и 33% мужчин, в 2022 году — 28% и 34% соответственно. Доля предпринимателей, стартовавших с низким доходом, также выросла — с 21% до 28% (с высоким — с 33% до 35%). По мнению 41% респондентов, нехватка средств остается главным барьером для начала бизнеса.

Данных о предпринимательской активности в РФ в исследовании нет — из-за военной операции Ipsos, как сообщается, «временно приостановила опросы в России». Впрочем, недавний опрос Superjob (3 тыс. респондентов без статуса предпринимателя) показал, что россияне сейчас стали реже задумываться о старте своего дела — готовы на это 31% опрошенных, 47% — не готовы. Барьерами названы отсутствие стартового капитала, профессиональной подготовки и неопределенность экономической ситуации. В целом же ситуация в РФ соответствует мировым тенденциям. Чаще о планах открыть бизнес сообщали мужчины, чем женщины (36% и 26%), молодежь до 24 лет (43%), а не респонденты старше 45 (25%).

Гендиректор аналитического центра НАФИ Гузелия Имаева отмечает, что на желание россиян открыть бизнес влияют яркие ролевые образы людей, добившихся успеха, для женщин важны поддержка родных и близких.

Диана Галиева